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Ejecutan el desahucio de una familia de dos menores y dos mujeres en Santutxu
Al tercer intento, se ha producido el desahucio de una familia de cuatro personas —dos mujeres y dos menores— en el barrio bilbaíno de Santutxu. Desde el Sindicato de Vivienda, AZET, han denunciado que el Ayuntamiento de Bilbao no ha ofrecido "una alternativa habitacional real y digna" a la familia desahuciada.
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