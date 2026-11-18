Al tercer intento, se ha producido el desahucio de una familia de cuatro personas —dos mujeres y dos menores— en el barrio bilbaíno de Santutxu. Desde el Sindicato de Vivienda, AZET, han denunciado que el Ayuntamiento de Bilbao no ha ofrecido "una alternativa habitacional real y digna" a la familia desahuciada.