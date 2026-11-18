Tres personas heridas en otros tantos accidentes ocurridos en Galdakao y Villabona
La mañana ha sido complicada en las carreteras vascas. En la AP-8, el corredor del Txorierri y la N-1 se han registrado grandes retenciones.
La mañana ha sido complicada en las carreteras vascas. Una moto y un camión han colisionado esta mañana en la AP-8, en Galdakao, según ha informado la Ertzaintza a orain.eus. El accidente ha tenido lugar a las 09:30 horas en el enlace entre la AP-8 y el corredor del Txorierri.
Un helicóptero de Osakidetza ha acudido al lugar del siniestro y ha trasladado a la persona herida al hospital de Galdakao.
Poco más tarde, muy cerca de ese accidente, en la BI-30 han colisionado cinco vehículos, lo que también ha provocado retenciones. Une persona ha resultado herida leve.
Por otro lado, en la N-1, a las 10:40 horas, han volcado una furgoneta a la altura de Villabona. En este punto también se han generado largas colas, en dirección San Sebastián. El conductor del vehículo ha sido trasladado a la clínica Asunción de Tolosa.