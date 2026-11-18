La mañana ha sido complicada en las carreteras vascas. Una moto y un camión han colisionado esta mañana en la AP-8, en Galdakao, según ha informado la Ertzaintza a orain.eus. El accidente ha tenido lugar a las 09:30 horas en el enlace entre la AP-8 y el corredor del Txorierri.

Un helicóptero de Osakidetza ha acudido al lugar del siniestro y ha trasladado a la persona herida al hospital de Galdakao.

Poco más tarde, muy cerca de ese accidente, en la BI-30 han colisionado cinco vehículos, lo que también ha provocado retenciones. Une persona ha resultado herida leve.