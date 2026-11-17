El mismo día en que se ha presentado el programa de Durangoko Azoka, Euskal Herrian Euskaraz ha convocado una manifestación nacional para el 5 de diciembre en Durango, "para responder en euskera al fascismo y a la extrema derecha".

Más de medio centenar de agentes, entre ellos el Euskalgintzaren Kontseilua, AEK, Ikastolen Elkartea, Elkar Fundazioa y Euskal Konfederazioa, se han adherido a la convocatoria, así como otros movimientos populares (Ikama, Bilgune Feminista, Jardun, Gure Esku, Ernai...) y los sindicatos Steilas, LAB, ELA, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu sarea.

"Tal y como expusimos en la presentación de la manifestación, la grave situación del euskera exige acelerar y reforzar la lucha por el euskera de forma inmediata — más aún, en un momento en el que el viento sopla en contra—; pero, para ello, tenemos que hacer del euskera una prioridad política y social en toda Euskal Herria y eso lo conseguiremos gracias a la activación y organización de los euskaltzales que estamos aquí y allá ", han destacado.

En este contexto, han subrayado que la extrema derecha y el fascismo se están fortaleciendo y que "los discursos reaccionarios y retrógrados que creíamos superados" han ganado terreno.

Por ello, han reivindicado la lucha por el euskera basada en el antifascismo; "porque, en definitiva, queremos construir una Euskal Herria euskaldun que supere todas las opresiones y eso no se puede hacer de otra manera".