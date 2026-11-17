Euskal Herrian Euskaraz llama a combatir el fascismo y la extrema derecha en euskera el próximo 5 de diciembre
"Tal y como expusimos en la presentación de la manifestación, la grave situación del euskera exige acelerar y reforzar la lucha por el euskera de forma inmediata — más aún, en un momento en el que el viento sopla en contra — han subrayado en la presentación de la manifestación.
El mismo día en que se ha presentado el programa de Durangoko Azoka, Euskal Herrian Euskaraz ha convocado una manifestación nacional para el 5 de diciembre en Durango, "para responder en euskera al fascismo y a la extrema derecha".
Más de medio centenar de agentes, entre ellos el Euskalgintzaren Kontseilua, AEK, Ikastolen Elkartea, Elkar Fundazioa y Euskal Konfederazioa, se han adherido a la convocatoria, así como otros movimientos populares (Ikama, Bilgune Feminista, Jardun, Gure Esku, Ernai...) y los sindicatos Steilas, LAB, ELA, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu sarea.
"Tal y como expusimos en la presentación de la manifestación, la grave situación del euskera exige acelerar y reforzar la lucha por el euskera de forma inmediata — más aún, en un momento en el que el viento sopla en contra—; pero, para ello, tenemos que hacer del euskera una prioridad política y social en toda Euskal Herria y eso lo conseguiremos gracias a la activación y organización de los euskaltzales que estamos aquí y allá ", han destacado.
En este contexto, han subrayado que la extrema derecha y el fascismo se están fortaleciendo y que "los discursos reaccionarios y retrógrados que creíamos superados" han ganado terreno.
Por ello, han reivindicado la lucha por el euskera basada en el antifascismo; "porque, en definitiva, queremos construir una Euskal Herria euskaldun que supere todas las opresiones y eso no se puede hacer de otra manera".