El Movimiento Feminista de Euskal Herria ha llamado a reforzar la organización y la autodefensa feminista frente a la violencia machista, el avance de la extrema derecha y los discursos reaccionarios, durante la lectura de su manifiesto con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El texto ha sido leído en un acto celebrado en la Plaza del Castillo de Pamplona en euskera y castellano por Elene Lopetegi y Amaia Zubieta, y en el mismo se recuerda a las cinco mujeres asesinadas en Euskal Herria durante el último año, a cuyos familiares y amistades han trasladado su "abrazo lleno de fuerza y cariño".



El movimiento ha reivindicado la memoria colectiva como una herramienta de lucha que permita "recordar, sanar, reconocer, reparar y luchar" y ha llamado a participar en el ejercicio de memoria que la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria desarrollará pueblo a pueblo y barrio a barrio el próximo 11 de diciembre.



El manifiesto también ha expresado su solidaridad con las mujeres y personas sexo-género disidentes que resisten en distintos lugares del mundo, con una mención especial a Palestina y un rechazo explícito al genocidio.



Las portavoces han advertido de que el sistema "cisheteropatriarcal, colonial y capitalista" mantiene las estructuras que perpetúan las opresiones y las violencias, y han señalado que las mujeres, las personas migradas y racializadas y las personas sexo-género disidentes son quienes sufren con mayor intensidad sus consecuencias.



En este contexto, han alertado del avance del fascismo, la extrema derecha y los discursos reaccionarios, y han rechazado lo que consideran una instrumentalización del feminismo para difundir mensajes de odio o defender medidas racistas y un mayor despliegue policial en nombre de la seguridad.

