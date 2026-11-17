El viento tumba árboles, causa destrozos y obliga a cancelar vuelos en Bizkaia
Las fuertes rachas han provocado 54 intervenciones de los bomberos desde el lunes y han obligado a desviar 11 vuelos y cancelar otros 11 en el aeropuerto de Bilbao. Centenares de pasajeros han pasado la noche en Loiu.
El fuerte viento que ha azotado Bizkaia desde la tarde del lunes ha dejado árboles caídos, daños en edificios y problemas en el tráfico aéreo. Los bomberos de la Diputación Foral han realizado un total de 54 intervenciones por incidencias relacionadas con el temporal entre el lunes y las 09:00 horas de este martes.
Las rachas han derribado árboles en municipios como Ortuella, Abanto, Galdakao, Leioa y Getxo. En este último municipio, un árbol de grandes dimensiones ha caído en la avenida Zugatzarte. Algunas de estas caídas han provocado cortes de carreteras y, en dos casos, los árboles han terminado sobre vehículos.
Los bomberos también han intervenido para reparar o asegurar elementos de edificios afectados por el viento, como tejados, fachadas, ventanas y carteles publicitarios. Se han registrado daños en localidades como Barakaldo, Portugalete, Valle de Trápaga-Trapagaran, Sestao y Erandio.
Rachas de más de 140 kilómetros por hora
Las fuertes rachas registradas durante la noche han alcanzado los 147 km/h en Orduña, los 133 km/h en La Arboleda y los 129 km/h en Punta Galea. También se han registrado rachas de 128 km/h en Matxitxako, 122 km/h en La Garbea y 113 km/h en Zaldiaran.
Centenares de pasajeros pasan la noche en Loiu
El temporal también ha afectado a la actividad del aeropuerto de Bilbao. El viento obligó a desviar 11 vuelos y cancelar otros 11 durante la jornada del lunes, lo que dejó a centenares de pasajeros en las instalaciones aeroportuarias, donde tuvieron que pasar la noche.
Este martes se han cancelado otros dos vuelos de salida, aunque la situación ha ido mejorando a medida que han perdido intensidad las rachas de viento. El aeropuerto ha recuperado la normalidad y ya ha aterrizado el primer vuelo procedente de Málaga.
Según ha explicado Aena, el aeropuerto presta atención a los pasajeros durante la noche únicamente en circunstancias excepcionales, como la vivida durante este episodio de viento.
Incidencias en la red viaria
La red secundaria de carreteras es una de las más afectadas por el temporal. Se han producido cortes por la caída de árboles y ramas en distintos puntos, entre ellos en la BI-631 en Sollube, sentido Bermeo, y en otros puntos como Hernani, Azkoitia, Zizurkil, Larrabetzu y Markina.
Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución al circular por carretera, especialmente en las vías secundarias, por el riesgo de nuevos desprendimientos de árboles y ramas sobre la calzada.
Durante las últimas 24 horas, se han realizado por parte del Servicio de Bomberas y Bomberos 33 intervenciones por efecto del viento (caída de árboles, cables, carteles, elementos de fachada...).