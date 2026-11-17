El fuerte viento que ha azotado Bizkaia desde la tarde del lunes ha dejado árboles caídos, daños en edificios y problemas en el tráfico aéreo. Los bomberos de la Diputación Foral han realizado un total de 54 intervenciones por incidencias relacionadas con el temporal entre el lunes y las 09:00 horas de este martes.

Las rachas han derribado árboles en municipios como Ortuella, Abanto, Galdakao, Leioa y Getxo. En este último municipio, un árbol de grandes dimensiones ha caído en la avenida Zugatzarte. Algunas de estas caídas han provocado cortes de carreteras y, en dos casos, los árboles han terminado sobre vehículos.

Los bomberos también han intervenido para reparar o asegurar elementos de edificios afectados por el viento, como tejados, fachadas, ventanas y carteles publicitarios. Se han registrado daños en localidades como Barakaldo, Portugalete, Valle de Trápaga-Trapagaran, Sestao y Erandio.