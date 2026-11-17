Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 17 de noviembre de 2026:

- Campaña electoral: El primer martes de campaña electoral, los diferentes partidos han realizado varias convocatorias para hoy: PSE-EE en Getxo y Vitoria-Gasteiz, EAJ-PNV en Vitoria-Gasteiz y Basauri, EH Bildu en Vitoria-Gasteiz y Durango, PP en Eibar y Bilbao, y Frente Amplio en Vitoria-Gasteiz y Bilbao.

- Incidencias por el viento: El viento ha provocado numerosas incidencias, con rachas fuertes de 147 km/h en Orduña, que han obligado a cancelar los dos primeros vuelos matinales desde el aeropuerto de Bilbao con destino a Madrid y Fráncfort, y ha provocado también cortes en carreteras secundarias por la caída de árboles y ramas en varios puntos.

- Huelga en Renfe: El sector ferroviario ha iniciado desde la pasada medianoche una nueva jornada de huelga convocada para exigir mayor seguridad en la red del Estado español. Los servicios mínimos establecidos por el Gobierno Vasco serán de 50 % en hora punta (de 06:00 a 09:00, de 13:30 o 14:00 a 15:30 o 16:00, y de 18:30 a 20:30), y del 25 % durante el resto del día. Las líneas afectadas son las C1, C2, C3, C4f y C5 de Bilbao y C1 de Donostia-San Sebastián.