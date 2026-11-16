Detenido en Tudela por una falsa alarma de bomba en la estación de tren de Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido en Tudela (Navarra) al presunto autor de una llamada de alerta al 112 por la supuesta presencia de una mochila que iba a explotar en la estación de Zaragoza-Delicias. La investigación concluyó que el joven hizo la llamada falsa porque llegaba tarde a su tren.

Según la llamada a emergencias, su novia se disponía a coger un tren desde Zaragoza hasta Tudela cuando oyó a un varón decir que su mochila iba a explotar. Esto motivó que se activara el protocolo policial y de emergencias prevista al efecto y se desalojara el tren.

Se le acusa de un delito de desórdenes públicos. La Policía ha recordado que realizar deliberadamente falsas comunicaciones sobre la existencia de artefactos explosivos, amenazas de bomba u otras situaciones de peligro puede constituir un delito, conforme a lo establecido en el artículo 561 del Código Penal, con penas de entre tres meses y un día de prisión.

La Policía subraya que este tipo de comportamientos no constituye una simple broma. Cada aviso obliga a los servicios policiales a comprobar la posible existencia de una amenaza y, cuando procede, a activar los correspondientes protocolos de seguridad, que pueden implicar el desplazamiento de unidades especializadas en desactivación de explosivos, guías caninos y otros recursos policiales y de emergencia.

Además de generar alarma e incertidumbre entre la población, estas falsas comunicaciones pueden ocasionar importantes alteraciones en el funcionamiento de servicios públicos. Por eso, insiste en la importancia de mantener la calma y evitar que la preocupación generada por los recientes acontecimientos similares derive en situaciones de alarma innecesaria entre la población.