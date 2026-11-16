Falsa alarma
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Detenido en Tudela por una falsa alarma de bomba en la estación de tren de Zaragoza

El jóven avisó al 112 de una mochila con explosivos porque llegaba tarde a su tren, y ahora se enfrenta a un delito de desórdenes públicos.
La investigación ha determinado que hizo la llamada falsa porque llegaba tarde para coger un tren. Oliver Contreras/CNP / Europa Press 16/11/2026

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Nacional ha detenido en Tudela (Navarra) al presunto autor de una llamada de alerta al 112 por la supuesta presencia de una mochila que iba a explotar en la estación de Zaragoza-Delicias. La investigación concluyó que el joven hizo la llamada falsa porque llegaba tarde a su tren.

Según la llamada a emergencias, su novia se disponía a coger un tren desde Zaragoza hasta Tudela cuando oyó a un varón decir que su mochila iba a explotar. Esto motivó que se activara el protocolo policial y de emergencias prevista al efecto y se desalojara el tren.

Se le acusa de un delito de desórdenes públicos. La Policía ha recordado que realizar deliberadamente falsas comunicaciones sobre la existencia de artefactos explosivos, amenazas de bomba u otras situaciones de peligro puede constituir un delito, conforme a lo establecido en el artículo 561 del Código Penal, con penas de entre tres meses y un día de prisión.

La Policía subraya que este tipo de comportamientos no constituye una simple broma. Cada aviso obliga a los servicios policiales a comprobar la posible existencia de una amenaza y, cuando procede, a activar los correspondientes protocolos de seguridad, que pueden implicar el desplazamiento de unidades especializadas en desactivación de explosivos, guías caninos y otros recursos policiales y de emergencia.

Además de generar alarma e incertidumbre entre la población, estas falsas comunicaciones pueden ocasionar importantes alteraciones en el funcionamiento de servicios públicos. Por eso, insiste en la importancia de mantener la calma y evitar que la preocupación generada por los recientes acontecimientos similares derive en situaciones de alarma innecesaria entre la población.

Tudela Renfe Sociedad

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