CRISIS MIGRATORIA
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Canarias vive una jornada récord de rescates: casi 1500 personas en un solo día

La mayoría de los migrantes, más de 1200, han sido rescatados en las inmediaciones de El Hierro. Se trata la cifra más alta para un solo día de la Ruta Canaria.
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18:00 - 20:00

Agencias | EITB

Última actualización

Canarias ha vivido este sábado una jornada histórica de rescates de migrantes en el Atlántico, con ocho barcos de Salvamento y la Guardia Civil movilizados para socorrer a 14 cayucos con 1488 ocupantes, la cifra más alta en un solo día en los 32 años de historia la Ruta Canaria.

Con nuevas operaciones aún en marcha, esa cifra supera a las 1461 personas que fueron rescatadas el 7 de noviembre de 2020, en aquel momento con el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) como epicentro de las llegadas. Esta vez los desembarcos han tenido lugar fundamentalmente en El Hierro, pero también en Gran Canaria y Tenerife. En el operativo han participado seis embarcaciones de Salvamento Marítimo y dos patrulleras de la Guardia Civil.

En concreto, han llegado 12 cayucos con 1235 personas a El Hierro, uno con 203 a Gran Canaria y otro con 50 a Tenerife. Entre las casi 1500 personas desembarcadas este sábado hay 167 menores, aunque son datos provisionales.

Más de 2300 llegadas en 48 horas

Estas cifras no incluyen las dos operaciones de rescate que continúan abiertas ni las 122 personas de otro cayuco que llegó a La Restinga (El Hierro) a las 23:55 horas del viernes, cinco minutos antes de finalizar la jornada. En total, el viernes hubo ocho llegadas con 843 personas desembarcadas, que sumadas a las 1488 desembarcadas de doce cayucos este sábado, eleva el balance a 2331 los migrantes en 22 cayucos en los dos días.

Las travesías de las embarcaciones recibidas en El Hierro han durado entre cuatro y siete días, con salidas desde Senegal, Gambia y Mauritania, según los dispositivos de asistencia.

 

Migración Canarias España África Sociedad

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