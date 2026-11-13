¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
¿Qué hay que hacer en caso de incendio en un edificio? Los bomberos recomiendan confinarse en casa
Ante un incendio en un edificio, el nerviosismo puede llevar a los vecinos a salir corriendo por las escaleras, pero es precisamente lo que hay que evitar. Los bomberos aconsejan cerrar la puerta de la vivienda, mantener puertas y ventanas cerradas y confinarse en el interior para evitar la entrada de humo.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Euskal Selekzioa rinde homenaje a José Antonio Agirre en el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco
EN DIRECTO
Hace min.
La Ertzaintza hace explosionar de forma controlada una mochila en un contenedor de Balmaseda
EN DIRECTO
Hace min.
Eroski suspende su publicidad en TikTok por la presencia de contenidos de abuso sexual infantil
EN DIRECTO
Hace min.
Detenido en Vitoria-Gasteiz por robar y causar daños en ocho coches en el barrio de Judimendi
EN DIRECTO
Hace min.
La Audiencia de Bizkaia mantiene como investigadas por el derrumbe del vertedero de Zaldibar a cuatro personas, entre ellas, a la alcaldesa
EN DIRECTO
Hace min.
La Fiscalía denuncia a TikTok ante el juzgado por la difusión de vídeos de abuso sexual infantil
EN DIRECTO
Hace min.
Accidente de tráfico en Eibar: tres hospitalizados y retenciones que han llegado hasta Elgoibar
EN DIRECTO
Hace min.
300 cargos electos llaman a participar en la manifestación convocada por Euskal Konfederazioa en Baiona
EN DIRECTO
Hace min.
Ya está la mitad del Puente All Iron colocado entre Erandio y Barakaldo
Cargar más