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¿Qué hay que hacer en caso de incendio en un edificio? Los bomberos recomiendan confinarse en casa

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BILBAO, 13/11/2026.- Veinticuatro personas han sido trasladadas al hospital, entre ellas tres menores, y otras 25 han sido atendidas y dadas de alta en el lugar tras el incendio de una vivienda esta madrugada en Bilbao, según ha informado el Ayuntamiento. El fuego se declaró en torno a la una de la madrugada en una vivienda del número 7 de la calle Monte Izaro y los bomberos lo dieron por extinguido pasadas las cuatro, mientras la Ertzaintza gestionaba la intervención. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zer egin behar da etxebizitza-eraikin batean sutea pizten bada? Suhiltzaileek etxean geratzea gomendatzen dute

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Ante un incendio en un edificio, el nerviosismo puede llevar a los vecinos a salir corriendo por las escaleras, pero es precisamente lo que hay que evitar. Los bomberos aconsejan cerrar la puerta de la vivienda, mantener puertas y ventanas cerradas y confinarse en el interior para evitar la entrada de humo.

Incendios Bilbao Bizkaia Bomberos Sociedad

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