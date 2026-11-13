Varias empresas y organizaciones han comenzado a retirar su publicidad y suspender su actividad en TikTok en España tras la investigación de Maldita.es que ha denunciado la presencia de miles de contenidos y perfiles vinculados al abuso sexual infantil en la red social.

Entre las compañías que han anunciado medidas se encuentran Moeve, Banco Santander, Eroski, El Corte Inglés y Verisure. También Aldeas Infantiles ha comunicado que deja de publicar contenidos en la plataforma tras conocer los hechos.

Eroski suspende cautelarmente su publicidad en TikTok

La cooperativa de distribución Eroski ha decidido suspender cautelarmente la publicación de nuevos anuncios y contenidos audiovisuales en TikTok desde la mañana de este viernes, 13 de noviembre.

En un comunicado, la compañía ha expresado su "rechazo absoluto" a cualquier forma de abuso, explotación o violencia sexual contra menores. Eroski considera "inadmisible" que se difundan contenidos que vulneren los derechos y la dignidad de la infancia y subraya que su protección debe estar por encima de cualquier interés comercial.

La decisión llega después de que se haya constatado que, en la secuencia de visualización de algunos de estos contenidos, aparecía publicidad de distintas marcas, entre ellas la de Eroski.

La empresa ha señalado que revisará las condiciones y garantías de seguridad de su actividad de comunicación digital y ha reclamado a las plataformas medidas eficaces para prevenir, detectar y eliminar este tipo de contenidos, así como para impedir que se difundan y moneticen.

Moeve, Santander y El Corte Inglés también retiran sus anuncios

Eroski no es la única compañía que ha reaccionado. Moeve, antigua Cepsa, ha cancelado sus campañas publicitarias y suspendido también sus publicaciones orgánicas en TikTok.

Por su parte, Banco Santander ha pausado sus campañas y ha cancelado nuevas publicaciones en su cuenta oficial. El Corte Inglés también ha suspendido sus campañas publicitarias, mientras que Verisure ha retirado sus anuncios de la plataforma.

A estas empresas se suma Aldeas Infantiles, que ha anunciado el cese de toda su actividad en TikTok tras conocer la investigación.

Las compañías condicionan su posible regreso a que la plataforma ofrezca garantías suficientes de seguridad y control para evitar que sus anuncios aparezcan asociados a contenidos de abuso sexual infantil.

La Fiscalía denuncia a TikTok ante los juzgados de Madrid

La polémica ha llegado también al ámbito judicial. La Fiscalía ha presentado una denuncia contra TikTok en los juzgados de Madrid por posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil que podrían haberse cometido a través de la red social.

Además, ha solicitado con carácter urgente la retirada de esos contenidos.

La investigación de Maldita.es ha puesto el foco en la presencia de miles de publicaciones y perfiles relacionados con el abuso sexual infantil en TikTok y en la aparición de anuncios de marcas junto a este tipo de material. El caso ha provocado una primera respuesta de empresas y organizaciones que reclaman mayores garantías de protección de los menores en las plataformas digitales.