300 cargos electos llaman a participar en la manifestación convocada por Euskal Konfederazioa en Baiona

Más de 300 cargos electos de Ipar Euskal Herria se han sumado este viernes a la manifestación convocada por Euskal Konfederazioa para el próximo sábado, 21 de noviembre, en Baiona y han hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la movilización a favor del euskera.

La manifestación se celebrará bajo el lema "Euskararen garaia da" (Es la hora del euskera) y, entre otras cosas, pedirán que se modifique el segundo artículo de la Constitución francesa que reconoce el francés como única lengua oficial y que el euskera sea lengua cooficial. Además, también reclamarán que en la Asamblea Nacional se vote una ley a favor de las lenguas minorizadas y que las instituciones de Iparralde pongan en marcha políticas lingüísticas a favor del euskera.

Desde Euskal Konfederazioa ven necesario movilizarse para dar respuesta a las recientes "amenazas".

Al menos 175 asociaciones han suscrito el manifiesto a favor de la manifestación del 21 de noviembre.

Además de la sociedad civil, varios alcaldes, cargos electos, senadores y parlamentarios de Iparralde se han sumado a la convocatoria, así como decenas de alcaldes y cargos electos. Es el caso del presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Alain Iriart, el diputado de EH Bai, Peio Dufau, la diputada del PS, Colette Capdevielle, y el diputado del Frente Popular Nuevo, Iñaki Etxaniz.