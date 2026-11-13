Detenidos tres vizcaínos por robar 1500 metros de cable de cobre en Cantabria

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 37, 38 y 49 años, residentes en Bizkaia, a los que se considera presuntos autores del robo con fuerza unos 1500 metros de cable de cobre en Galizano (Cantabria). El momento de la detención de los tres individuos, transportaban en un vehículo varios cientos de metros de cableado.

El robo de cable del alumbrado se habría producido en varios días, aunque no hubo pérdida de luz en algunas zonas por sustraerse en esos lugares cableado de toma de tierra.

La Guardia Civil del Puesto de Galizano fue alertada la madrugada del pasado 4 de noviembre de la presencia de varias personas en la localidad "en actitud sospechosa" junto a un vehículo. Tras la identificación de los ocupantes, encontraron en el interior del coche rollos de cableado eléctrico de toma de tierra. También hallaron una mochila con herramientas y guantes, susceptible todo ello de ser utilizado para el robo de cableado de cobre.

Al no poder acreditar la lícita procedencia del cableado, los agentes recorrieron la calle de donde salía el vehículo, observando numerosas arquetas del alumbrado público levantadas, cables cortados y daños en las tapas de algunas farolas.

Tras diferentes indagaciones, procedieron a la detención de estas tres personas como presuntas autoras del robo, así como a la intervención del cableado que transportaban y las herramientas.

En posteriores indagaciones, se obtuvo información que apuntaba a que en otra zona de la localidad también se había sustraído más cableado del alumbrado público, y que se había realizado en varios días, causándose daños en arquetas, farolas y cableado.