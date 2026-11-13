La circulación está siendo complicada este viernes en varias carreteras. Un vehículo ha salido de la calzada en la A-8, a la altura del punto kilométrico 106, en Galdakao. Como consecuencia del accidente, uno de los carriles ha sido cerrado y está provocando retenciones en sentido Donostia.

En Gipuzkoa, las complicaciones se han concentrado especialmente en la zona de Andoain: la A-1, entre Lasarte y Andoain, ha registrado importantes retenciones, que ya se han subsanado. Sin embargo, todavía está generado complicaciones en la incorporación de la A-15 a la A-1.

El Departamento de Seguridad recuerda que el teléfono 011 está disponible para consultar información sobre el tráfico y las incidencias en carretera.