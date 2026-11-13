Las retenciones complican la circulación en la A-8 en Galdakao
Un accidente en Galdakao ha obligado a cortar un carril de la A-8 en sentido Donostia. Además, el tráfico ha presentado importantes dificultades en varios tramos de Gipuzkoa.
La circulación está siendo complicada este viernes en varias carreteras. Un vehículo ha salido de la calzada en la A-8, a la altura del punto kilométrico 106, en Galdakao. Como consecuencia del accidente, uno de los carriles ha sido cerrado y está provocando retenciones en sentido Donostia.
En Gipuzkoa, las complicaciones se han concentrado especialmente en la zona de Andoain: la A-1, entre Lasarte y Andoain, ha registrado importantes retenciones, que ya se han subsanado. Sin embargo, todavía está generado complicaciones en la incorporación de la A-15 a la A-1.
El Departamento de Seguridad recuerda que el teléfono 011 está disponible para consultar información sobre el tráfico y las incidencias en carretera.