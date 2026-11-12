Un vecino de Lekeitio captura una enorme corvina de 60 kilos y casi 1,85 metros

El submarinista lekeitiarra Egoitz Murelaga ha capturado una colosal corvina de 60 kilos de peso y casi 1,85 metros de longitud en aguas de Ispaster.

El ejemplar, de grandes dimensiones, ha sido pescado este miércoles en el fondo rocoso de la playa de Ogeia.

La captura ha supuesto todo un reto para Murelaga, aficionado a la pesca submarina y miembro del club Lekeitioko Urpeko Taldea, que ha tenido que emplear una gran dosis de esfuerzo y habilidad para conseguir este enorme pez.

La llegada del ejemplar al puerto de Lekeitio ha despertado gran expectación entre los vecinos y curiosos que se han acercado al muelle para contemplar de cerca la impresionante captura.

Una vez en tierra, Murelaga ha procedido a limpiar y trocear la corvina, que ha preparado tanto para su conservación en el congelador como para repartirla entre sus familiares.