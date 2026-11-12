El Topo entre Añorga y Pasaia contará con trenes cada 7,5 minutos a partir del 21 de noviembre
La apertura de la pasante soterrada permitirá además duplicar el servicio durante los fines de semana desde Zumaia (cada 30 minutos) y en el tramo Lasarte-Oria – Irun / Hendaia (cada 15 minutos).
A partir del próximo 21 de noviembre los trenes del nuevo Topo circularán cada 7,5 minutos entre las estaciones de Añorga y Pasaia, incluidas las tres nuevas (Amara, Bentaberri y Kontxa Zentroa) que se abrirán ese mismo día, con la apertura de la pasante soterrada de 4,2 kilómetros, según ha explicado hoy la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.
Así las cosas, la frecuencia de 7,5 minutos se extenderá a 11 estaciones del Topo en el tramo Añorga-Pasaia, un total de 276 circulaciones al día para completar el servicio de los días laborables.
En el resto de las líneas están serán las frecuencias en los días laborables:
- E1 Matiko/Bilbao - Pasaia: cada 60 minutos
- E1 Zumaia - Pasaia: cada 30 minutos
- T1 Lasarte Oria - Hendaia: cada 30 minutos (cada 15 minutos entre Lasarte Oria e Irun).
La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha explicado este jueves que "Euskal Trenbide Sarea está rematando las tres nuevas estaciones y Euskotren está terminando de formar a 197 maquinistas, por lo que la cuenta atrás está ya en marcha; el servicio del nuevo Topo, con sus nuevas frecuencias y estaciones, responde a las necesidades de movilidad de San Sebastián y su área metropolitana, las de ahora y las del futuro, y va a ser realmente útil en el día a día".
Incremento de frecuencias el fin de semana
El incremento de frecuencias en los servicios de Euskotren no se ceñirá únicamente a los días laborables, sino que la apertura de la pasante soterrada de 4,2 kilómetros por San Sebastián traerá cambios en el servicio de fin de semana.
La línea Zumaia-Pasaia duplicará su servicio actual y pasará a tener servicio cada 30 minutos todo el año (los domingos por la mañana cada 60 minutos) y no sólo en verano como hasta ahora.
En la línea Añorga-Pasaia circulará un tren cada 7,5 minutos, salvo el domingo por la mañana que será de 15 minutos.
Entre Lasarte Oria e Irun la frecuencia pasará a ser de 30 a 15 minutos los fines de semana.
Por último, en la línea entre Lasarte-Oria y Hendaia se incrementará notablemente la frecuencia de la noche del sábado, con circulaciones cada 30 minutos, cuando ahora, en invierno, había una cada dos horas y en verano, una a la hora.