El Topo entre Añorga y Pasaia contará con trenes cada 7,5 minutos a partir del 21 de noviembre

El incremento de frecuencias en los servicios de Euskotren no se ceñirá únicamente a los días laborables, sino que la apertura de la pasante soterrada de 4,2 kilómetros por San Sebastián traerá cambios en el servicio de fin de semana.

La línea Zumaia-Pasaia duplicará su servicio actual y pasará a tener servicio cada 30 minutos todo el año (los domingos por la mañana cada 60 minutos) y no sólo en verano como hasta ahora.

En la línea Añorga-Pasaia circulará un tren cada 7,5 minutos, salvo el domingo por la mañana que será de 15 minutos.

Entre Lasarte Oria e Irun la frecuencia pasará a ser de 30 a 15 minutos los fines de semana.

Por último, en la línea entre Lasarte-Oria y Hendaia se incrementará notablemente la frecuencia de la noche del sábado, con circulaciones cada 30 minutos, cuando ahora, en invierno, había una cada dos horas y en verano, una a la hora.