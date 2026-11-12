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Osakidetza instala la última parte de la Unidad de Protonterapia en San Sebastián
Se trata de un gran brazo robótico de 90 toneladas de peso, 10 metros de longitud y 10 metros de diámetro, clave para administrar el tratamiento con precisión milimétrica, que ha quedado instalado en el búnker donde se atenderá a los futuros pacientes.
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