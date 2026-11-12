Oncología
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Osakidetza instala la última parte de la Unidad de Protonterapia en San Sebastián

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Se trata de un gran brazo robótico de 90 toneladas de peso, 10 metros de longitud y 10 metros de diámetro, clave para administrar el tratamiento con precisión milimétrica, que ha quedado instalado en el búnker donde se atenderá a los futuros pacientes.

Cáncer Donostia-San Sebastián Osakidetza Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X