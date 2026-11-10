Funeral de Estado por las 69 víctimas de Urda

Misa funeral esta tarde en la catedral de Toledo por las 69 victimas mortales de Urda. Han asistido los reyes de España, el vicepresidente Carlos Cuerpo y varios ministros. Así como el lider de la oposicion Alberto Nuñez Feijoo. Los familiares han depositado 69 velas en el altar en recuerdo de cada una de las víctimas mortales.