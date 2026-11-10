La pasada medianoche ha comenzado la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

La convocatoria de huelga está provocando la cancelación de numerosos servicios de trenes de Cercanía en Euskadi, tal y como informan las pantallas de Renfe de la estación de Abando y de Donostia-Sn Sebastián.

A diferencia de la de hoy, que finalizará a las 23:59 horas, la segunda trascurrirá el jueves en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas.



Además, el tráfico ferroviario también estará condicionado esta semana por la huelga general del miércoles en toda España.