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Dos horas de paro en Vicinay Sestao contra los despidos y recortes planteados por la dirección
Coincidiendo con el inicio de negociación del ERE y del ERTE, la plantilla ha realizado un paro parcial y ha denunciado "la responsabilidad" de las instituciones públicas, que han destinado fondos públicos en apoyo a la actividad de la firma.
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