CONFLICTO LABORAL
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Dos horas de paro en Vicinay Sestao contra los despidos y recortes planteados por la dirección

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18:00 - 20:00

Última actualización

Coincidiendo con el inicio de negociación del ERE y del ERTE, la plantilla ha realizado un paro parcial y ha denunciado "la responsabilidad" de las instituciones públicas, que han destinado fondos públicos en apoyo a la actividad de la firma.

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