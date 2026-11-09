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Bulego rompe un año de silencio con "Zugatik"

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BULEGOk urtebeteko isilaldia amaitu du, ZUGATIK singlearekin
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bulegok urtebeteko isilaldia amaitu du "Zugatik" singlearekin

EITB

Última actualización

El grupo de Azkoitia publica hoy 9 de noviembre el primer adelanto de su tercer álbum, un trabajo estrictamente conceptual que explora el poder del amor a través de 15 canciones, utilizando para ello elementos del teatro griego clásico.

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