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Bulego rompe un año de silencio con "Zugatik"
Euskaraz irakurri: Bulegok urtebeteko isilaldia amaitu du "Zugatik" singlearekin
El grupo de Azkoitia publica hoy 9 de noviembre el primer adelanto de su tercer álbum, un trabajo estrictamente conceptual que explora el poder del amor a través de 15 canciones, utilizando para ello elementos del teatro griego clásico.
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