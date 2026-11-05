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Eñaut Elorrieta: “Desearía al disco que la gente lo escuchara completo y, a ser posible, más de una vez”
La gira de presentación del disco comenzará el próximo 28 de diciembre en la sala Zentral de Pamplona. Además de estrenar las nuevas canciones, Elorrieta también repasará sus treinta años de carrera en esos conciertos.
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