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Así se forman las nuevas generaciones de canto clásico en el centro Musikene de Donostia
Hay jóvenes con mucho talento, y todos tienen el mismo sueño: cantar algún día en los grandes escenarios de ópera. Comparten aulas, ensayos y la misma ilusión. Tienen pasión por la música clásica, pero también escuchan música diferente fuera del aula.
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