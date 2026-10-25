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Así se forman las nuevas generaciones de canto clásico en el centro Musikene de Donostia

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Así se forman las nuevas generaciones de canto clásico en el centro Musikene de Donostia
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Hay jóvenes con mucho talento, y todos tienen el mismo sueño: cantar algún día en los grandes escenarios de ópera. Comparten aulas, ensayos y la misma ilusión. Tienen pasión por la música clásica, pero también escuchan música diferente fuera del aula.

Música Donostia-San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca

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