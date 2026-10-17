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The National nos cuenta los detalles de su concierto exclusivo en Donostia

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Los gemelos Aaron y Bryce Dessner, fundadores de The National, celebran su 50 cumpleaños con un concierto exclusivo en Donostia, el único del mundo este año. Los preparativos de esta celebración han reunido en los ensayos a Bryce Dessner y a Eñaut Elorrieta.

Música Donostia-San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca

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