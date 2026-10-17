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The National taldeak Donostian emango duen kontzertuaren xehetasunak kontatu dizkigu
Aaron eta Bryce Dessner bikiak, The National taldearen sortzaileak, euren 50. urtebetetzea ospatzeko kontzertu esklusibo bat eskainiko dute Donostian, munduko kontzertu bakarra aurten. Ospakizun honen prestakuntzak Bryce Dessner eta Eñaut Elorrieta bildu dituzte entseguetan.
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