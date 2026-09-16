Lau artistak Ed Sheeranen bira utzi dute Macklemoreri elkartasuna adierazteko
Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham eta Finneas dira. Ed Sheeranek gertatutakoari buruz hitz egin du lehen aldiz, eta adierazi du raperoa baztertzea ez zela bere erabakia izan eta Palestinako gatazkan "bi aldeetan eragindako sufrimendu eta mina" gaitzesten duela.
Ed Sheeran abeslari britainiarrak Ipar eta Hego Amerikan egiten ari den birak kolpe gogorra jaso zuen pasa den asteartean, ekitaldian jardun behar zuten lau artistak iragarri baitzuten ez zutela parte hartu behar, Macklemore rap abeslariari elkartasuna adierazteko.
Sheeranek, sare sozialetan, Macklemore baztertu izanari buruz hitz egin eta erabakia biraren sustatzaileei egotzi ondoren, Aaron Rowe eta Beoga artista irlandarrek, Lukas Graham banda danimarkarrak eta Finneas ekoizle eta musikariak tourra utziko zutela iragarri zuten Instagramen.
Rowek eta Lukas Grahamek Macklemoreren lekua hartu behar zuten birako azken egunetan, eta Beogak, berriz, Sheeranekin batera hainbat kantu jotzen zituen kontzertu guztietan.
Finneasek, Billie Eilishen anaia eta musika kolaboratzailea denak, Sheeranekin batera egin behar zuen Hegoamerikako bira, urtearen amaieran.
"Artistak ez dira isilarazi behar zapalduen alde egiten dutenean", idatzi zuen Finneasek Instagramen. Era berean, babesa helarazi zion Palestinari.
Bestalde, Beogako kideek Irlandaren historia jarri zuten mahai gainean erabakia argudiatzeko, eta Irlandan "kolonialismoa ezaguna" dela adierazi zuten.
"Maclemore baztertzeko erabakia sustatzaileena izan zen, ez nirea"
Artista horien irteerak handitu egin du Sheeranen gaineko presioa, orain arte politikatik at egoten eta Gazako gatazkari buruz iritzirik ez ematen saiatu baita, bere jarraitzaileak ez direla kontzertuetara politika entzutera joaten argudiatuz. Gainera, argi utzi zuen "Maclemore baztertzeko erabakia sustatzaileena" izan zela.
Era berean, astearte honetan Instagramen argitaratutako mezuan, abeslariak Macklemorek bere kontuan salatutakoarekin bat egin zuen, eta gatazkari buruzko jarrera finkatu behar izan zuela adierazi zuen, nahiz eta erabat tonu ekidistantea erabili.
"Izututa nago Israel eta Palestinaren arteko gatazkarekin. Bi aldeetan eragindako sufrimendua eta mina giza tragedia handia da", idatzi zuen Sheeranek.
Sheeranek orduan azaldu zuen ez zuela "(bere) plataforma profesionala erabili nahi politika egiteko", eta bere ideiak argi eta garbi defendatzeagatik Macklemore errespetatzen duen arren, nahiago duela bere ospea "leku seguru gisa erabili".
Bere lehentasuna jarraitzaileak direla ere azpimarratu zuen, baita bira "ogibidea duten" musikari eta teknikari taldea ere.
Macklemorek, bere aldetik, ez zion errua zuzenean Sheerani egotzi, eta egoera "zailean" zegoela aitortu zuen.
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