KONTZERTUA

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Silvio Rodriguezek Bilbo liluratu du bere abestiekin

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Silvio Rodriguez kubatar musikariak kontzertua eman du larunbat honetan Euskalduna Jauregian, Bilbon. Bere ibilbide musikalaren zati bat errepasatu du bertan bildutakoen aurrean.

Kuba Euskalduna Jauregia Kontzertuak Musika

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