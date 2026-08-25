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Dolly Parton hil da, country musikaren izar ospetsua

Abeslari eta konpositore estatubatuarra 80 urte zituela hil da. Azken hilabeteetan gaixorik ibili zen eta kontzertu batzuk bertan behera utzi zituen.

GLASTONBURY (United Kingdom), 25/08/2026.- (FILE) - US singer Dolly Parton performs at the Pyramid Stage of the Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts 2014 at Worthy Farm, near Pilton, Somerset, Britain, 29 June 2014 (reissued 25 August 2026). US country music legend Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media on 25 August 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/WILL OLIVER
Dolly Parton. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Dolly Parton abeslari eta konpositore estatubatuarra, country musikaren figura garrantzitsuenetako bat, hil da astearte honetan, 80 urte zituela, Bryan Seaver ilobak Instagramen jakinarazi duenez.

Country musikaren erregina emakume geldiezina izan zen. Bere lehen abestia, "Little Tiny Tasseltop", sei urte inguru zituela konposatu zuen, eta harrez gero, ez da gelditu bere bizitza osoan zehar. 

Ehunka kantu konposatu eta interpretatu zituen, baina hiru esanguratsuenak "Jolene, "9 to 5" eta "I will always love you" izan daitezke. Azken hori Partonek idatzia da, nahiz eta Whithney Houston izan munduko fenomeno bihurtu zuena. 

Bere ibilbide musikalaz gain, aktorea eta enpresaria ere izan zen. Era berean, bere ospea gizartearen hezkuntzaren alde borrokatzeko erabili zuen. 

Azken hilabeteetan osasunez pattal ibili zen, eta Las Vegaseko kontzertu batzuk bertan behera utzi behar izan zituen.

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