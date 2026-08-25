Óbito
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere Dolly Parton, legendaria estrella de la música country

La cantante y compositora estadounidense ha fallecido a los 80 años. Llevaba unos meses difíciles y había llegado a suspender algunos conciertos.
GLASTONBURY (United Kingdom), 25/08/2026.- (FILE) - US singer Dolly Parton performs at the Pyramid Stage of the Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts 2014 at Worthy Farm, near Pilton, Somerset, Britain, 29 June 2014 (reissued 25 August 2026). US country music legend Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media on 25 August 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/WILL OLIVER
Dolly Parton. Foto: EFE.

Agencias | EITB

Última actualización

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como 'Jolene' y 'I Will Always Love You', ha muerto este martes a los 80 años, según ha informado su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

La leyenda de la música country fue una mujer imparable. Compuso su primera canción, "Little Tiny Tasseltop," cuando contaba alrededor de seis años y no ha parado a lo largo de toda su vida. 

Ha compuesto e interpretado cientos de temas aunque las tres más emblemáticas pueden ser probablemente "Jolene, "9 to 5" y "I will always love you", esta última escrita por Parton aunque fue Whithney Houston quien la convirtió en un fenómeno mundial. 

Además de su trayectoria musical, fue actriz y empresaria. Asimismo, empleó su fama para llevar a cabo una gran labor filantrópica en apoyo a la educación de la sociedad. 

Su salud se ha resentido en los últimos meses, llegando a cancelar algunos conciertos en Las Vegas. 

Música Música

Te puede interesar

Oskorri argazkia Arantzazu
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Natxo de Felipe se sube de nuevo al escenario para tocar canciones inéditas de Oskorri

El veterano músico Natxo de Felipe ha ofrecido un concierto muy especial, "Abandonatuak", en el Santuario de Arantzazu. Esta cita se enmarca dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián, con la participación y el patrocinio de EITB. Durante la actuación, se han podido escuchar de nuevo, en un formato renovado y eléctrico, temas que nunca encontraron un hueco en los discos de la mítica banda.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Natxo de Felipe vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto: ‘Abandonatuak’

11 años después del adiós de Oskorri, Natxo de Felipe volverá a subirse a los escenarios con un nuevo disco: ‘Abandonatuak’. Se trata de un proyecto que rescata temas inéditos de la mítica banda y que presentará el 20 de agosto en Santuario de Arantzazu dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián. El concierto reunirá a mítico cantante de Oskorri con el Kuarteto Philiperena, integrado por Xabier de Felipe, Przemysław Pujanek, Esther Alba y Karmele Castillo.
Cargar más
Publicidad
X