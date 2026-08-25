Muere Dolly Parton, legendaria estrella de la música country

La leyenda de la música country fue una mujer imparable. Compuso su primera canción, "Little Tiny Tasseltop," cuando contaba alrededor de seis años y no ha parado a lo largo de toda su vida.

Ha compuesto e interpretado cientos de temas aunque las tres más emblemáticas pueden ser probablemente "Jolene, "9 to 5" y "I will always love you", esta última escrita por Parton aunque fue Whithney Houston quien la convirtió en un fenómeno mundial.

Además de su trayectoria musical, fue actriz y empresaria. Asimismo, empleó su fama para llevar a cabo una gran labor filantrópica en apoyo a la educación de la sociedad.

Su salud se ha resentido en los últimos meses, llegando a cancelar algunos conciertos en Las Vegas.