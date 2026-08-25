Muere Dolly Parton, legendaria estrella de la música country
La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como 'Jolene' y 'I Will Always Love You', ha muerto este martes a los 80 años, según ha informado su sobrino Bryan Seaver en Instagram.
La leyenda de la música country fue una mujer imparable. Compuso su primera canción, "Little Tiny Tasseltop," cuando contaba alrededor de seis años y no ha parado a lo largo de toda su vida.
Ha compuesto e interpretado cientos de temas aunque las tres más emblemáticas pueden ser probablemente "Jolene, "9 to 5" y "I will always love you", esta última escrita por Parton aunque fue Whithney Houston quien la convirtió en un fenómeno mundial.
Además de su trayectoria musical, fue actriz y empresaria. Asimismo, empleó su fama para llevar a cabo una gran labor filantrópica en apoyo a la educación de la sociedad.
Su salud se ha resentido en los últimos meses, llegando a cancelar algunos conciertos en Las Vegas.
Te puede interesar
Zea Mays, Leire Martínez, Bebe, M-Clan... todos los conciertos de Aste Nagusia
Aste Nagusia 2026 llenará Bilbao de música durante toda la semana, con una amplia programación de conciertos repartida por distintos escenarios de la ciudad. Estas son las principales actuaciones, fechas y horarios para disfrutar de la oferta musical de las fiestas.
ETS hará vibrar hoy Bilbao en la primera noche de conciertos del Parque Europa
La cita es a las 00:00 horas, dentro de la programación de Aste Nagusia y en el parque Europa. La jornada también incluirá otras propuestas musicales, entre ellas la actuación de la Banda Municipal de Bilbao, junto a Serafín Zubiri, a las 23:30 horas, en Abandoibarra.
Leire Martínez conquista a 13 000 personas en Abandoibarra
La artista donostiarra ha presentado su debut en solitario, “Historias de aquella niña”, combinando emoción y nostalgia, al recuperar también algunos de los éxitos de su etapa en La Oreja de Van Gogh.
Zea Mays hace vibrar Abandoibarra ante una multitud entregada
‘Elektrizitatea’ ha puesto a saltar y cantar al público, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados. El grupo ha contado también con invitados como Francis Díez, vocalista de Doctor Deseo, para cantar juntos ‘Corazón de tango’.
El concierto de ETS en Bilbao se traslada al 25 de agosto por la huelga de los técnicos de espectáculos
El concierto de ETS previsto inicialmente para el próximo 26 de agosto se celebrará finalmente el martes 25 de agosto, tras acordarse el cambio de fecha en coordinación entre el grupo y el Ayuntamiento de Bilbao.
Natxo de Felipe se sube de nuevo al escenario para tocar canciones inéditas de Oskorri
El veterano músico Natxo de Felipe ha ofrecido un concierto muy especial, "Abandonatuak", en el Santuario de Arantzazu. Esta cita se enmarca dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián, con la participación y el patrocinio de EITB. Durante la actuación, se han podido escuchar de nuevo, en un formato renovado y eléctrico, temas que nunca encontraron un hueco en los discos de la mítica banda.
El tenor peruano Juan Diego Flórez y nueve espectáculos abren la Quincena Musical de San Sebastián
Desde este domingo y hasta el 30 de agosto, el auditorio Kursaal, el teatro Victoria Eugenia o Tabakalera acogerán más de 60 conciertos. Entre los espectáculos destacados, se conmemorará el bicentenario del fallecimiento de Arriaga con el concierto “Arriaga harrigarria” y el regreso de Natxo de Felipe con una actuación en Arantzazu.
Doble cita en casa
La gira “Tantas cosas que contar”, que marca el regreso de la cantante Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, llega este fin de semana a San Sebastián. La cita es en Ilunbe, en el Donostia Arena, el viernes y el sábado.
Natxo de Felipe vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto: ‘Abandonatuak’
11 años después del adiós de Oskorri, Natxo de Felipe volverá a subirse a los escenarios con un nuevo disco: ‘Abandonatuak’. Se trata de un proyecto que rescata temas inéditos de la mítica banda y que presentará el 20 de agosto en Santuario de Arantzazu dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián. El concierto reunirá a mítico cantante de Oskorri con el Kuarteto Philiperena, integrado por Xabier de Felipe, Przemysław Pujanek, Esther Alba y Karmele Castillo.