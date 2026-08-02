87ª edición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El tenor peruano Juan Diego Flórez y nueve espectáculos abren la Quincena Musical de San Sebastián

Desde este domingo y hasta el 30 de agosto, el auditorio Kursaal, el teatro Victoria Eugenia o Tabakalera acogerán más de 60 conciertos. Entre los espectáculos destacados, se conmemorará el bicentenario del fallecimiento de Arriaga con el concierto “Arriaga harrigarria” y el regreso de Natxo de Felipe con una actuación en Arantzazu.
Flórez, en una foto de archivo de Europa Press.
El tenor Juan Diego Flórez. Foto: Gregor Hohenberg
Euskaraz irakurri: Juan Diego Florez tenor perutarraren emanaldia eta bederatzi ikuskizun, Donostiako Musika Hamabostaldia abiatzeko
author image

EITB

Última actualización

Un recital a cargo de una las grandes estrellas del canto lírico internacional, el tenor peruano Juan Diego Flórez, y otros nueve conciertos y espectáculos, en su mayoría gratuitos, de piano, voz, danza y órgano, inaugurarán este domingo la 87ª Quincena Musical de San Sebastián, que se prolongará hasta el 30 de agosto. Destacan, asimismo, el concierto homenaje al bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga, Arriaga harrigarria, bajo la batuta de Juanjo Mena, y el regreso a los escenarios de Natxo de Felipe, junto a Kuarteto Philiperena, con el concierto Abandonatuak (Abandonados) en la  emblemática cita de Arantzazu.

Flórez, una las grandes estrellas del canto lírico internacional, cantará en un abarrotado Auditorio del Kursaal (20:00 horas), con las entradas agotadas, en una velada de formato íntimo con la que regresa, más de dos décadas después, a la Quincena donostiarra pero ya convertido en una de las voces más admiradas del panorama lírico actual.  Acompañado al piano por el italo-estadounidense Vincenzo Scalera, el tenor sudamericano deleitará con un recorrido por los repertorios que le han hecho mundialmente famoso, el 'bel canto' italiano, la ópera francesa y la zarzuela.

Además, al filo del anochecer, 20 bailarines de Kresala explorarán "la dualidad humana" en Zure barnean: El mito de la Hidra, un montaje de "música, danza y poesía" al aire libre en la plaza Zuloaga.

La apertura incluye propuestas de varias disciplinas y para todo tipo de público en diferentes emplazamientos de la ciudad, como el salón de plenos del Ayuntamiento, que acogerá un concierto del pianista Jon Urdapilleta, y un espectáculo de danza de la compañía Verdini; la parroquia de Atotxa, donde actuará el organista Ignacio Arakistain junto al recitador Andoni Salamero.

El auditorio Kursaal acogerá lo mejor del panorama internacional como la Mahler Chamber Orchestra, The Constellation Choir and Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra y la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán; bajo la batuta de grandes directores como: Riccardo Chailly, Sir John Eliot Gardiner, Daniel Harding y Jaap van Zweden. Euskadiko Orkestra, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Orfeón Donostiarra y Easo Abesbatza abordarán, dirigidos por Erik Nielsen, la exigente y monumental Gran Misa de Muertos, "Requiem", de Berlioz.  

Por su parte, el Victoria Eugenia será el escenario el próximo 12 de agosto del gran concierto homenaje del bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga, bajo el título Arriaga harrigarria. Juanjo Mena dirigirá a la Euskadiko Orkestra, que interpretará una selección de las obras más conocidas del precoz genio bilbaíno: Obertura de "Los esclavos felices", Sinfonía en re mayor, Stabat Mater, O Salutaris Hostia y la Obertura en re mayor. 

Además, el 17 de agosto, Eva Yerbabuena y su compañía llevarán al Victoria Eugenia el espectáculo Yerbagüena (oscuro brillante)

Tabakalera se ha consolidado como sede del festival y se convertirá en epicentro de su oferta contemporánea: además de Tabakalera Dantzan, acogerá el Ciclo de Música Contemporánea y el estreno de Zomozorroak, espectáculo central de la Quincena Infantil. 

Por último, cabe destacar el regreso a los escenarios de Natxo de Felipe, quien 11 años después del adiós definitivo de Oskorri, actuará en Arantzazu, con Abandonatuak. De Felipe, acompañado por el Kuarteto Philiperena, rescatará algunas canciones inéditas de la época de Oskorri, cumpliendo así la amenaza profética que un día lanzara a sus compañeros: “Algún día, para vergüenza vuestra, resucitaré estas canciones que así abandonasteis”.  

Donostia-San Sebastián Conciertos Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Natxo de Felipe vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto: ‘Abandonatuak’

11 años después del adiós de Oskorri, Natxo de Felipe volverá a subirse a los escenarios con un nuevo disco: ‘Abandonatuak’. Se trata de un proyecto que rescata temas inéditos de la mítica banda y que presentará el 20 de agosto en Santuario de Arantzazu dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián. El concierto reunirá a mítico cantante de Oskorri con el Kuarteto Philiperena, integrado por Xabier de Felipe, Przemysław Pujanek, Esther Alba y Karmele Castillo.
miguel-martin-jazzaldia-omenaldia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Donostia homenajea a Miguel Martín, director del Jazzaldia durante casi 50 años

El Festival de Jazz de Donostia-San Sebastián entregó anoche el premio Jazzaldia a Miguel Martín, quien ha estado al frente del festival durante casi 50 años. Hasta ahora era él quien entregaba este premio en la Plaza de la Trinidad y este año ha sido él quien ha recibido el máximo reconocimiento. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, fue el encargado de entregarle el premio.

Cargar más
Publicidad
X