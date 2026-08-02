El tenor peruano Juan Diego Flórez y nueve espectáculos abren la Quincena Musical de San Sebastián
Un recital a cargo de una las grandes estrellas del canto lírico internacional, el tenor peruano Juan Diego Flórez, y otros nueve conciertos y espectáculos, en su mayoría gratuitos, de piano, voz, danza y órgano, inaugurarán este domingo la 87ª Quincena Musical de San Sebastián, que se prolongará hasta el 30 de agosto. Destacan, asimismo, el concierto homenaje al bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga, Arriaga harrigarria, bajo la batuta de Juanjo Mena, y el regreso a los escenarios de Natxo de Felipe, junto a Kuarteto Philiperena, con el concierto Abandonatuak (Abandonados) en la emblemática cita de Arantzazu.
Flórez, una las grandes estrellas del canto lírico internacional, cantará en un abarrotado Auditorio del Kursaal (20:00 horas), con las entradas agotadas, en una velada de formato íntimo con la que regresa, más de dos décadas después, a la Quincena donostiarra pero ya convertido en una de las voces más admiradas del panorama lírico actual. Acompañado al piano por el italo-estadounidense Vincenzo Scalera, el tenor sudamericano deleitará con un recorrido por los repertorios que le han hecho mundialmente famoso, el 'bel canto' italiano, la ópera francesa y la zarzuela.
Además, al filo del anochecer, 20 bailarines de Kresala explorarán "la dualidad humana" en Zure barnean: El mito de la Hidra, un montaje de "música, danza y poesía" al aire libre en la plaza Zuloaga.
La apertura incluye propuestas de varias disciplinas y para todo tipo de público en diferentes emplazamientos de la ciudad, como el salón de plenos del Ayuntamiento, que acogerá un concierto del pianista Jon Urdapilleta, y un espectáculo de danza de la compañía Verdini; la parroquia de Atotxa, donde actuará el organista Ignacio Arakistain junto al recitador Andoni Salamero.
El auditorio Kursaal acogerá lo mejor del panorama internacional como la Mahler Chamber Orchestra, The Constellation Choir and Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra y la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán; bajo la batuta de grandes directores como: Riccardo Chailly, Sir John Eliot Gardiner, Daniel Harding y Jaap van Zweden. Euskadiko Orkestra, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Orfeón Donostiarra y Easo Abesbatza abordarán, dirigidos por Erik Nielsen, la exigente y monumental Gran Misa de Muertos, "Requiem", de Berlioz.
Por su parte, el Victoria Eugenia será el escenario el próximo 12 de agosto del gran concierto homenaje del bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga, bajo el título Arriaga harrigarria. Juanjo Mena dirigirá a la Euskadiko Orkestra, que interpretará una selección de las obras más conocidas del precoz genio bilbaíno: Obertura de "Los esclavos felices", Sinfonía en re mayor, Stabat Mater, O Salutaris Hostia y la Obertura en re mayor.
Además, el 17 de agosto, Eva Yerbabuena y su compañía llevarán al Victoria Eugenia el espectáculo Yerbagüena (oscuro brillante)
Tabakalera se ha consolidado como sede del festival y se convertirá en epicentro de su oferta contemporánea: además de Tabakalera Dantzan, acogerá el Ciclo de Música Contemporánea y el estreno de Zomozorroak, espectáculo central de la Quincena Infantil.
Por último, cabe destacar el regreso a los escenarios de Natxo de Felipe, quien 11 años después del adiós definitivo de Oskorri, actuará en Arantzazu, con Abandonatuak. De Felipe, acompañado por el Kuarteto Philiperena, rescatará algunas canciones inéditas de la época de Oskorri, cumpliendo así la amenaza profética que un día lanzara a sus compañeros: “Algún día, para vergüenza vuestra, resucitaré estas canciones que así abandonasteis”.
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