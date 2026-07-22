De Adele a Sienna Spiro: 15 años buscando a la ‘heredera’ de Amy Winehouse

La capacidad interpretativa de Amy, unida a su característica imagen con el pelo a lo 'beehive' y la raya del ojo muy marcada, más sus desgarradoras letras, la catapultaron al éxito mundial.

A la par que en los escenarios, la vida de Amy transcurría en los pubs de Camden. Allí iba a cantar o servía pintas detrás de la barra; y allí conoció también al gran amor de su vida, Blake Fielder-Civil, con quien se casaría en 2007 y se divorciaría dos años más tarde.

Su tormentosa relación, llena de infidelidades, alcohol y drogas, serviría de inspiración a la cantante londinense para algunos de sus temas más exitosos pero también llevaría a Amy a tocar fondo, obligándola a lidiar con trastornos alimenticios, adicciones y depresión al mismo tiempo que su fama iba en ascenso.

La voz de Amy Winehouse se apagó para siempre el 23 de julio de 2011, cuando fue encontrada sin vida con solo 27 años en su vivienda del barrio londinense de Camden. Dejó atrás una carrera fugaz pero llena de reconocimientos, casi una treintena, incluidos seis premios Grammy o un premio BRIT.