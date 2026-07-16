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El grupo vocal Take 6 da inicio a los conciertos de Mendizorroza, en el festival de jazz de Vitoria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Take 6 ahots taldeak Mendizorrotzako kontzertuak abiatu ditu, Gasteizko jazz jaialdian

Última actualización

Gretchen Parlato y el sexteto vocal Take 6 completaron anoche el cartel de la primera velada de conciertos de Mendizorroza, dentro del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Hasta el sábado, el jazz dominará en la capital alavesa. 

Festival de Jazz 2025 Conciertos Vitoria-Gasteiz Música

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