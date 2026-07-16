El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley española de amnistía.

La Gran Sala del TJUE ha dictado las dos primeras sentencias sobre las dudas de los tribunales españoles en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y su compatibilidad con el Derecho comunitario.

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