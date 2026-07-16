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El TJUE avala la ley española de amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado que amnistiar la malversación no perjudica a las finanzas europeas y que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario.
(Foto de ARCHIVO) UGT y CCOO celebran la sentencia del TJUE sobre salarios mínimos y exigen su aplicación en España REMITIDA / HANDOUT por UGT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/11/2025
La sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako amnistia legea babestu du
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Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley española de amnistía

La Gran Sala del TJUE ha dictado las dos primeras sentencias sobre las dudas de los tribunales españoles en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y su compatibilidad con el Derecho comunitario. 

Estamos completando la información... 

¿Y ahora qué?

La sentencia marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser clave para su posible regreso a Cataluña.

Ley de Amnistía Carles Puigdemont Cataluña Referéndum Cataluña Política

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