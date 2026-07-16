El Gobierno español celebra el fallo sobre la amnistía y dice que “ni sus críticos querrían renunciar a sus frutos”

En una declaración institucional desde La Moncloa, ha señalado que con esta sentencia queda "despejado el horizonte" para la "plena aplicación" de la ley, que ya ha desplegado sus efectos sobre casi 400 personas, "desde activistas y manifestantes hasta cuerpos y fuerzas de seguridad", ha apuntado.

"Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Catalunya, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible", ha declarado.

La respuesta del PP

En el polo opuesto, fuentes del PP, que no ha hecho declaraciones, han indicado que el fallo emitido este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "no dicta una sentencia sobre toda la Ley" porque "se circunscribía a un análisis muy concreto" de la norma y, por tanto, "no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política". “No finaliza el debate porque no es solo jurídico”, han explicado.

Fuentes 'populares' sostienen que la sentencia europea "resuelve únicamente las dudas concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles, por lo que ahora serán éstos quienes la apliquen de acuerdo con esta resolución".

Para la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo es "un paso más de un largo proceso judicial", aunque aseguran que el Gobierno "intentará presentar esta sentencia como el final del debate".

"Se equivocan. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no", han criticado.

Vox promete que derogará la norma

El líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha lamentado este jueves el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha prometido que su formación derogará la norma si llega a gobernar.



Buxadé ha afirmado que son los españoles los que tienen que "defender y proteger" la dignidad de España, su integridad territorial y su ordenamiento constitucional, posicionándose en contra de que esta labor descanse sobre tribunales internacionales.



El líder de Vox en Bruselas ha arremetido también contra el Tribunal Constitucional, que también avaló la amnistía, por estar "politizado". "El problema fundamental viene por la politización del TC", ha señalado.



Buxadé ha remarcado que la amnistía "constituye el mayor ataque al Estado de Derecho y a la unidad nacional" y es "un pacto inmoral" de Pedro Sánchez y "los golpistas", en alusión a Junts. Por ello, ha garantizado que Vox la derogará si llegan a La Moncloa.