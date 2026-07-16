Imanol Pradales, que ha participado en la inauguración del curso de verano de la EHU 'Basque Segurtasun Foroa: Seguridad Integral y Comunidad', ha puesto de relieve la preocupación existente en la sociedad "por el cuestionamiento del principio de autoridad o la pérdida de valores" que "afecta a la Policía Vasca, pero también a profesores, conductores de autobús y personal sanitario" y que se resume en una "pérdida de respeto a las personas y a los bienes públicos y privados".