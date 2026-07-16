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Sare y Etxerat anuncian movilizaciones en 11 arenales, con la vista puesta en que sea su última cita veraniega

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Euskaraz irakurri: Sarek eta Etxeratek euskal presoen aldeko elkarretaratzeak deitu dituzte 11 hondartzatan
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EITB

Última actualización

Las organizaciones defienden que aplicar la política penitenciaria ordinaria permitiría la progresión de grado de los presos de ETA y, por tanto, su salida definitiva del régimen cerrado. Asimismo, han reafirmado su compromiso con la convivencia pacífica.

Presos Política

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