Abuztuaren 2an
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sarek eta Etxeratek mobilizazioak deitu dituzte 11 hondartzatan, uda sasoiko azken hitzordua izateko helburuarekin

Iragarkia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Elkarteek defendatu dutenez, espetxe-politika arrunta ezartzeak ETAko presoen gradu-progresioa ahalbidetuko luke eta, ondorioz, baita erregimen itxitik behin betiko ateratzea ere. Halaber, bizikidetza baketsuarekiko konpromisoa berretsi dute.

Presoak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

SAN SEBASTIÁN, 16/07/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha inaugurado este jueves en San Sebastián un Curso de Verano que servirá para poner fin al proceso Basque Segurtasun Foroa y en el que se analizarán cuestiones relacionadas con la seguridad, los riesgos climáticos, las adicciones o la salud metal. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lehendakariak Euskal Polizia "integralaren" alde egin du, segurtasun arloan etengabe sortzen diren erronkei "bermeekin aurre egiteko" sare gisa

Imanol Pradalesek Basque Segurtasun Foroa: Segurtasun Integrala eta komunitatea EHUren udako ikastaroaren inaugurazioan parte hartu du, eta gizartean "aginte-printzipioa zalantzan jartzeagatik edo balioak galtzeagatik" dagoen kezka nabarmendu du. Bere hitzetan, arazo horrek "Ertzaintzari eragiten dio, baina baita irakasleei, autobus-gidariei eta osasun-langileei ere", eta funtsean "pertsonenganako eta ondasun publiko eta pribatuen gaineko errespetua galtzea" du atzean.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X