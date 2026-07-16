Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako amnistia legea babestu du
Luxenburgoko auzitegiak ebatzi du, batetik, diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik zigortutakoei amnistia legea aplikatzeak ez liekeela kalte egingo EBren funtsei; eta, bestetik, terrorismo delituak egotzi zaizkienei amnistia aplikatzeak bat egiten duela Europako araudiarekin.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak oniritzia eman dio, ostegun honetan, Espainiako amnistia legeari, Kataluniako independentzia prozesuaren harira sortutako "tentsio instituzionalak eta politikoak murriztea eta adiskidetzea erraztea" helburu duelako.
Zehazki, Kontuen Auzitegiak eta Auzitegi Nazionalak bidalitako bi zalantzen inguruan erantzun du EBko Justizia Auzitegiak.
Batetik, Kontuen Auzitegiak jakin nahi zuen diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik zigortutakoei (Carles Puigdemont eta Artur Mas Kataluniako presidente ohiak, tartean) amnistia aplikatzeak EBren diru kontuetan eragina duen ala ez. Bada, Luxenburgoko auzitegiak ebatzi du ez diela eragiten.
Bestetik, terrorismo delituak egotzi zaizkienei (CDR Errepublikaren Defentsarako Batzordeko kideak) amnistia aplikatzeak Europako araudiarekin bateragarria den ala ez galdetu zuen Auzitegi Nazionalak.
Kasu horretan, Luxenburgoko auzitegiak nabarmendu du amnistia legeak ez duela talka egiten terrorismoari buruzko Europako zuzentarauarekin. Bi arrazoi nagusi aipatu ditu: batetik, eragin zehatza eta mugatua du (Kataluniako prozesuari lotuta 2012tik 2023ra bitarteko delituak); bestetik, giza eskubideen urraketa larriak amnistia legetik kanpo gelditu dira.
Bestalde, EBko Justizia Auzitegiak ontzat eman du amnistia aplikatzeko legeak Espainiako auzitegiei ezartzen dien bi hilabeteko epea. Hala ere, Europako instantziei galdetu zaien kasuetan aplikazioa atzeratu egingo da, kasu honetan gertatu den bezala, horri buruzko ebazpena kaleratu arte.
Eta orain, zer?
Auzitegi Konstituzionalari dagokio orain Puigdemontek aurkeztutako babes helegiteari buruzko erabakia hartzea. Hain zuzen ere, Auzitegi Gorenak dirua bidegabe erabiltzearen delituagatik amnistia aplikatzea baztertu ondoren jo zuen Konstituzionalera Kataluniako presidente ohiak.
Hainbat hedabidek iturri judizialak aipatuz aurreratu dutenez, irailerako edo urrirako espero da Konstituzionalaren epaia. Amnistia aplikatu ala ez erabaki beharko du eta horren arabera Belgikatik Kataluniara itzuli ahal izango da.
Erreakzioak
Salvador Illa Generalitateko presidenteak eta ERC eta Junts Kataluniako bi alderdi independentista nagusiek amnistia legea berehala aplikatzeko eskatu dute.
Espainiako Gobernuak ere pozik hartu du EBko Justizia Auzitegiaren epaia. Felix Bolaños Presidentetzako, Justiziako eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak legearen ondorioak nabarmendu ditu, eta gaur egun "inork ere, ezta haren kritikari zorrotzenak ere" ez lukeela "haren onurei uko egin nahi".
Imanol Pradales lehendakariaren ustez “albiste bikaina” da Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia, eta “behin betiko ireki beharko luke atea Puigdemont presidentea etxera itzultzeko”.
Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak, bere aldetik, epaia "txalotu" du eta argi utzi du Espainiako auzitegiek legea betetzen ez badute "Europako zuzenbideari aurre egiten" arituko liratekeela.
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