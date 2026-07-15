BAIONAKO JAIAK 2026
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Lehertu da festa Baionan: Leon Erregeak piztu du bost eguneko jaia!

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Baioanko Besten Hasiera 2026 argazkia -
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Jaia ofizialki lehertu da Baionan gaur arratsaldeko 17:00etan, Udaletxeko plazan bildutako milaka pertsonen oihuekin batera. Gakoen jaurtitzea Marie Darrieussecq idazleak, Maya Lauqué telebista-aurkezleak eta Jean-Claude Tellechea sukaldariak egin dute, Pantxoa eta Peio abeslarien musika lagun dutela.

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