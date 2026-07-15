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Euskadiko ikerketak urte “bikaina” bizi izan du eta I+G+Bko 725 proiektu lagundu ditu, Osasun Sailaren arabera

Euskal osasun-sistemak 32 milioiko finantzaketa lehiakorra lortu zuen eta 725 ikerketa-proiektu bultzatu zituen. Profesionalen % 61 emakumeak dira.
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Alberto Martinez Osasun Sailburua, memoriaren aurkezpenean.

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EITB

Azken eguneratzea

Osasun Sailak eta Osakidetzak asteazken honetan Bilbon aurkeztu dute 2025eko Osasuneko I+G+b Jarduera Memoria. Txostenak erakusten du Euskadiko ikerketa biomedikoak hazkunde nabarmena izan duela: deialdi lehiakorren bidez finantzatutako 725 ikerketa-proiektu garatu dira, eta horietatik 59 nazioartekoak izan dira.

Gainera, Euskal Osasun Sistemak 19,6 milioi euro eskuratu ditu nazioarteko funtsen bidez, eta Europako ikerketa-programetan duen parte-hartzea sendotu du horri esker. Jarduera-eremu nagusiak honako hauek izan dira: onkologia, neurologia, osasun mentala, mikrobiologia, gaixotasun infekziosoak, geriatria, genetika, gaixotasun kardiobaskularrak eta endokrinologia. Osasun Sailak urte "bikaina" izan dela ondorioztatu du.

% 40ko hazkundea

Memoriak ikerketa klinikoaren hazkundea ere jaso du. 2025ean, 440 paziente berri aritu ziren sendagaiekin egindako saiakuntza klinikoetan, eta, horrenbestez, 2022tik metatutako paziente kopurua 2.455era iritsi da. Era berean, azken bi urteetan saiakuntza kliniko berrien kopurua % 40 handitu da.

Arlo zientifikoan, Euskadik 1.938 argitalpen zientifiko zitagarri lortu zituen, aurreko urtean baino % 7 gehiago. Horietatik, % 65 lehen kuartileko aldizkarietan argitaratu ziren, eta batez besteko inpaktu-faktorea 7,38koa izan zen.

Osasun sailburu Alberto Martinezek adierazi du "osasunean egin daitekeen inbertsiorik onena" ez dela ospitale batean hasten; "ikerketan" hasten da eta. Nabarmendu du pazienteak direla "ikertzeko dugun arrazoia".

Memoriaren arabera, Euskal Osasun Sistemak 3.281 profesional ditu osasun-arloko ikerketa eta berrikuntzan lanean. Horietatik, % 72 Osakidetzakoak dira, eta ia % 61 emakumeak dira. Guztira, osasun-ikerketak 32 milioi euro eskuratu ditu kanpoko finantzaketa lehiakorraren bidez, aurreko urtean baino % 9 gehiago; horri Osasun Sailak emandako 23 milioi euro gehitu behar zaizkio.

Osakidetza Gizartea

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