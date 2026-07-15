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Albiste izango dira: Baionako bestak, sanferminen balantzea eta ika-mika PSE-EE eta EAJren artean

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
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Baionako bestak. Artxiboko argazkia.
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 15ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Baionako bestak: Gaur hasi eta igandera bitartean zuri-gorriz jantziko da Baiona, hiriko bestak ospatzeko. Tradizioari jarraituz, arratsaldeko 17:00etan hasiko dira jaiak, herriko etxeko balkoitik hiriko gakoak jaurtitzearekin batera. Ostiraletik aurrera, bestagunera sartzeko 15 euro ordaindu beharko dira. Milioi bat lagun izango dira egunotan Lapurdiko hiriburuan. 

- Sanferminen balantzea: Bederatzi eguneko festa-aldia amaituta, balantzea egiteko eguna da gaurkoa. 12:00etan agerraldia egingo du Joseba Asiron alkateak, festen gaineko datu nabarmenak azaltzeko.  

- Ika-mika, PSE-EE eta EAJren artean: Eneko Anduezak asteartean egindako adierazpenek hautsak harrotu dituzte euskal politikan. PSE-EEren idazkari nagusiaren arabera PPk, Voxek eta euskal nazionalismoak (EH Bildu eta EAJ) "lehentasun nazionala" darabilte. EAJn, Estebanek "hauteskunde-kanpainako mitintzat" jo du Anduezaren hitzartzea. 

Baiona Jaiak Sanferminak Iruñea Alderdi Politikoak Gizartea

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