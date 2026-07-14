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Baso-sute bat piztu da Goizuetan

Aitasemegi parajean piztutako suteak larreak eta pagadi bat hartu ditu; oraingoz, ez da zauriturik izan.

Iragarkia
Los bomberos están interviniendo para extinguir un incendio forestal declarado este martes en el paraje de Aitasemegi, en el término municipal de Goizueta (Navarra). El fuego afecta a una zona de pasto y hayedo y, por el momento, no se han registrado personas afectadas, según ha informado SOS Navarra. El centro de coordinación ha recibido el aviso del incendio a las 12:51 horas. Además, ha precisado que el fuego se localiza en una zona de difícil acceso, lo que complica las labores de extinción. Para hacer frente al incendio se han movilizado efectivos de los parques de bomberos de Cordovilla y Goizueta, así como la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF). En el operativo también participan dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, agentes de la Policía Foral y el alguacil de la zona.
18:00 - 20:00

Sutea, Aitasemegin (Goizueta, Nafarroa)

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Baso-sute bat piztu da, astearte honetan, Aitasemegi inguruan (Goizueta).

Sugarrek larreak eta pagadi bat hartu dituzte; oraingoz, ez da zauriturik izan, SOS Nafarroaren arabera.

Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak 12:51n jaso du sutearen abisua. Jakinarazi dutenez, sutea iristeko zaila den eremu batean izan da, eta horrek itzaltze-lanak oztopatu egiten ditu.

Suteari aurre egiteko, Cordovillako eta Goizuetako suhiltzaileak eta baita baso-suteak itzaltzeko brigada mobilizatu dituzte. 

Nafarroako Gobernuko basozainak, foruzainak eta inguruko herrietako udal-langileak ari dira parte hartzen operatiboan. 

Gizartea Suteak Nafarroa

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