Baso-sute bat piztu da Goizuetan
Aitasemegi parajean piztutako suteak larreak eta pagadi bat hartu ditu; oraingoz, ez da zauriturik izan.
Baso-sute bat piztu da, astearte honetan, Aitasemegi inguruan (Goizueta).
Sugarrek larreak eta pagadi bat hartu dituzte; oraingoz, ez da zauriturik izan, SOS Nafarroaren arabera.
Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak 12:51n jaso du sutearen abisua. Jakinarazi dutenez, sutea iristeko zaila den eremu batean izan da, eta horrek itzaltze-lanak oztopatu egiten ditu.
Suteari aurre egiteko, Cordovillako eta Goizuetako suhiltzaileak eta baita baso-suteak itzaltzeko brigada mobilizatu dituzte.
Nafarroako Gobernuko basozainak, foruzainak eta inguruko herrietako udal-langileak ari dira parte hartzen operatiboan.
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