INDARKERIA MATXISTA
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Intentsitate altuko bigarren sexu-eraso bat izan da sanferminetan

Hala baieztatu du Joseba Asiron Iruñeko alkateak astearte goizean. Honekin, aurtengo jaietako bigarrena litzateke. Guztira, 25 salaketa egon dira; 22, ukituengatik.
PAMPLONA, 12/07/2026.- La Plaza del Castillo de Pamplona, centro neurálgico de los Sanfermines, ha acogido este domingo una concentración de protesta contra la violencia sexual y las agresiones sexistas denunciadas durante estas fiestas, muchas de ellas en forma de tocamientos pero también con un detenido por presunta violación. Ha sido al término de la corrida de toros que todas las tardes reúne a miles de personas y a cuya salida muchos de los mozos y las mozas de las peñas, muy concienciadas y participativas en iniciativas para rechazar estas agresiones, se han acercado a participar en la protesta convocada por el Movimiento Feminista de Iruñerria, a la que se han sumado otros cientos de personas. EFE/ Jesús Diges

Indarkeria matxistaren aurkako protesta, Iruñean. Artxiboko irudia

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EITB

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Gauerdian amaituko dira Sanferminak, "Gaixoa ni" kantatu ondoren. Joseba Asiron Iruñeko alkateak aurtengo jaien balantze orokor ona egin badu ere, adierazi du sexu-erasoekin lotutako salaketak 25 izan direla guztira (horietatik 22 ukituengatik). Halaber, intentsitate handiko bigarren sexu-eraso baten berri eman du. Lehendabizikoa, jaien lehen asteburuan gertatu zen.

Iruñeko alkatearen arabera, festak "nahiko lasaiak" izaten ari dira eta ekitaldi guztietan "parte-hartze altua" egon da; salaketa gutxiago eta atxiloketa gehiago egon badira ere, indarkeria matxista da balantze positibo honen puntu beltza, alkatearen esanetan. Bederatzi jai-egunen ondoren, kale giroa oro har "ona" izan dela esan du, nahiz eta bero-sapak nabarmen baldintzatu dituen aurtengo festak.

Lapurreta txikiak izan dira delitu nagusiak. Nolanahi ere, Iruñeko alkateak azpimarratu du salaketa kopuruak behera egin duela eta, aldiz, atxiloketenak gora. Horrek, Asirenonen ustez, "agerian uzten du, beste behin ere, Udaltzaingoaren eta gainerako polizia-agenteen eraginkortasuna sanferminetan".

Delitu-esparruan, argi utzi du eraso sexistei dagokienez "oraindik asko dagoela egiteko". Nolanahi ere, alkateak adierazi du kasu horien % 80 inguru atxiloketekin amaitu dela, "eta horrek ere poliziaren eraginkortasuna agerian uzten duela".

Gainerako sexu-delituen artean, salaketa bat eraso-saiakeragatik izan da eta beste biak intentsitate handikotzat jotako erasoengatik, Babes Zibileko Batzordearen datuen arabera. Datu horiek guztiak bihar eskainiko den behin betiko balantzean zehaztuko eta zabalduko dira.

Amaitzeko, Asironek dei egin du jaiak "bizikidetza eta errespetu osoan" amaitzeko, gaur gauean Espainiak eta Frantziak jokatuko duten Futbol Munduko Txapelketako finalaurrekoari erreferentzia eginez.

Sanferminak Iruñea Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

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