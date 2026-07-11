Emakume batek sexu erasoa salatu du bart sanferminetan
Ustezko erasotzailea atxilotuta dago. Iruñeko Udalak erasoa gaitzetsi du eta dei egin die herritarrei mugimendu feministak antola ditzakeen bilkuretan parte hartzeko.
Emakume batek sexu erasoa jasan duela salatu du bart Iruñean, sanferminen testuinguruan. Erasoaren ustezko egilea atxilotu dute. Iruñeko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak erasoa gaitzetsi du eta mugimendu feministak antola ditzakeen elkarretaratzeetan parte hartzeko deia egin die herritarrei.
Udalak onartutako adierazpen instituzionalean irakur daitekenez, erasoa goizaldean jazo da, 04:45 aldera, Gaztelugibelen. Beste hiru eraso ere salatu dituzte beste hainbeste emakumek ukituengatik, eta pertsona bat atxilotu dute.
Udalak bere “erabateko arbuioa eta gaitzespena” agertu du eraso horren aurrean, baita “emakumearekiko eta haren inguruarekiko babes eta elkartasun osoa” ere, “haren eskubideak eta identitatea gordetzeko errespetu erabatekoaz gain”.
Onartutako testuan, Udalak berriz berretsi du bere “arbuioa eta gaitzespena hirian gertatzen den eraso, indarkeria edo jarrera sexista ororen aurrean”, eta konpromisoa hartu du “eraso sexistak deuseztatzeko, segurtasuna hobetzeko eta emakumeei era guztietako guneetan askatasun osoa edukitzea bermatzeko lan egiteko”.
Iruñeko Udalak bat egin du Iruñeko mugimendu feministak egin lezakeen protesta deialdiarekin, eta herritarrak protesta ekitaldietan parte hartzera gonbidatu ditu.
Atzo segurtasun balantzea egin zuten agintariek, eta ordura arte, 12 sexu eraso salaketa jaso dituztela jakinarazi zuten. Hain justu, Iruñerriko mugimendu feministak bilkura deitu du iganderako (22:00etan, Gaztelu Plazan).
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