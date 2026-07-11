"Joker" identifikatu eta zigortu dute bosgarren entzierroan, zezena grabatu eta ukitzeagatik
Sare sozialetan "Joker" bezala ezaguna den gizona identifikatu eta zigortu du Iruñeko Udaltzaingoak, telefono mugikorrarekin San Ferminetako bosgarren entzierroa grabatzeagatik eta zezenetako bat ukitzeagatik, korrika egiten ari zela. Bere portaerak entzierroaren araudia urratzen du, eta lasterkarien eta animalien segurtasuna arriskuan jartzen du.
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Almeriako suteak "bilakaera ona" du, baina 6600 hektarea erre ditu dagoeneko
Baldintza meteorologikoek hobera egin dute, eta "lehen aldiz, suteari aurre egiteko moduan gara", iragarri du Larrialdi kontseilariak. Oraindik 23 pertsona topatu ezinda dabiltza, baina ez dute hustutze eta konfinamendu gehiagorik egin. 12 dira hildakoak.
Jose Escolarren zezenek entzierro arriskutsua osatu dute, eta korrikalari batek adarkada jaso du aurpegian
Taldean atera dira, baina azkenean batzuk atzean geratu eta une arriskutsuak izan dira, baina baita lasterketa ikusgarriak ere. Lehenengo balantzearen arabera, 14 dira zaurituak, eta batek adarkada jaso du aurpegian.
Almeriako sutea: 12 pertsona hil dira, beste 23ren berririk ez dago eta lau zauritu larri daude
Juanma Moreno Andaluziako presidenteak eman du albistea, eta argitu du zendutako ia gehienak atzerritarrak direla. Desagertutakoen harira esan du ez direla zertan hilda egon behar, "ezta gutxiago ere". Oraingoz, Guardia Zibilak ez du biktima gehiago topatu etxez etxe egindako miaketetan.
Larrialdi zerbitzuek lanean dihardute Ezkarain bost pertsona ebakuarazi dituen sutea itzaltzeko
Ostegun gauean Ezkaraiko Ayabarrena auzo inguruan piztutako baso-suteak aktibo jarraitzen du, eta jada 105 hektareari suntsitu ditu. Errioxako Gobernuak emandako lehen hipotesien arabera, inguruan izandako ekaitzaren tximista batek jota piztu da sutea. Sutearen bilakaerak prebentzioz bost pertsona Ayabarrenatik ateratzera behartu ditu, eta larrialdi-taldeek lanean jarraitzen dute suaren hedapena gelditzeko.
Auzitegi Nazionalak bi agintari militar israeldar ikertuko ditu Global Sumud Flotillako kideak atxilotzeagatik
Epaileak ez ditu tramiterako onartu Israelgo ontzietan edo Israelgo lurraldean egindako gertakariei buruzko kereilak, uste baitu tripulatzaileak Israelera eraman zituztenetik gertakariak jada kanpo geratzen direla ontzian bertan egindako delituetatik.
1.000 agente baino gehiago izango dira aurten Baionako bestetan segurtasuna bermatzen
Sexu erasoez gain, 2023an eta 2024an izandako bortizkeria kasuak saihestu nahi dituzte agintariek. Adingabeen gurasoei "arduraz" jokatzeko deia egin diete mozkortutako adin txikikoekin arazorik ez izateko.
Belarrak hazteari utzi dio Aralarren, eta abeltzainak arduratuta daude
Aralarren zelaiak lehorrak daude eta egoera kezkagarria da abeltzaintzarako, hezetasun faltagatik belarrak hazteari utzi baitio. Gaur egun, 16.000 ardi, 1.100 behor, 1.200 behi eta 400 ahuntz inguru elikatzen dira larre hauetan. Mendian baliabiderik gabe geratuz gero, kontingentzia-planak aztertuko dituzte. Egoera honek kolpe ekonomiko handia dakar lehen sektorearentzat, eta jada ondorio zuzenak izaten ari dira.
Altza eta Pasaia artean Topoaren maiztasuna bikoiztuko dute uztailaren 18tik aurrera
Saihesbide berriari esker, Amararekin lotura 7,5 minutuan behin egingo dute trenek. Martxan jarri arte, hilabetez, ibilbide berrian trebatzen egon dira 150 makinista.
Linea elektrikoko zutoin baten erorketa izan daiteke Almeriako sutearen jatorria
Los Gallardos herritik gertu dagoen errepide bazter batean hasi zen sua, bi puntatan argindarra zuen kable apur bat tarteko. Haize biziaren ondorioz, bi orduan 15 kilometrotan barrena zabaldu zen sua.