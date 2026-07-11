San Fermin
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"Joker" identifikatu eta zigortu dute bosgarren entzierroan, zezena grabatu eta ukitzeagatik

Iragarkia
PAMPLONA, 11/07/2026.- Los mozos corren ante los toros de la ganadería de José Escolar Gil en el tramo final que desemboca en el callejón de la Plaza de Toros durante el quinto encierro de los Sanfermines 2026 con este sábado en Pamplona. EFE/J.P. Urdiroz
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Sare sozialetan "Joker" bezala ezaguna den gizona identifikatu eta zigortu du Iruñeko Udaltzaingoak, telefono mugikorrarekin San Ferminetako bosgarren entzierroa grabatzeagatik eta zezenetako bat ukitzeagatik, korrika egiten ari zela. Bere portaerak entzierroaren araudia urratzen du, eta lasterkarien eta animalien segurtasuna arriskuan jartzen du.

Sanferminak Iruñea Nafarroa Delituak Gizartea

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SUTEA EZKARAI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

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Aralarko Larreak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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Belarrak hazteari utzi dio Aralarren, eta abeltzainak arduratuta daude

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