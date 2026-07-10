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1.000 agente baino gehiago izango dira aurten Baionako bestetan segurtasuna bermatzen

Sexu erasoez gain, 2023an eta 2024an izandako bortizkeria kasuak saihestu nahi dituzte agintariek. Adingabeen gurasoei "arduraz" jokatzeko deia egin diete mozkortutako adin txikikoekin arazorik ez izateko.
baiona fiestas
Jendetza bildu zen iaz Baionako bestetan. Argazkia: EITB
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EITB

Azken eguneratzea

1.150 polizia eta agente pribatu eta babes zibileko eta osasun arloko 300dik gora osasun langile izango dira uztailaren 15etik aurrera Baionako bestetan segurtasuna bermatzen. Gaur aurkeztu dute jaietako segurtasun dispositiboa, eta agintariek azpimarratu dute helburu nagusia dela duela urte batzuk izandako bortizkeria kasuak eragoztea, baita sexu erasoak ere. Horretarako, agenteez gain, bideozaintzako 150 kamera jarriko dituzte martxan. 

Iaz mozkortutako adingabeekin gorabeheraren bat izan zela eta, aurten kontuz ibiltzeko deia egin du Mariel Garrigos Baionako fiskalburuak. "Adingabeen babesa gure lehentasuna da. Ez ditugu gurasoak beldurtu nahi, baina ohartarazi nahi ditugu duten arduraz", adierazi du prentsaurrekoan. 

Aurtengo jaiek munduko futbol txapelketarekin bat egiten dute, eta iragarri dute Frantziak jokatzen duen egunetan segurtasun dispositiboa indartuko dutela. Gainera, pantaila erraldoi bat paratuko dute Baiona Ttipian. 

Azkenik, beroagatik alerta ezarriko balitz, nabarmendu dute prest dituztela gailu fisiko eta mugikorrak jendea busti ahal izateko. Neurriak ezarritako alerta mailaren arabera ezarriko dituzte. 

Milioi bat pertsona baino gehiago espero dituzte Lapurdiko hiriburuan uztailaren 15etik 19ra. Aurreko urteetan bezala, 15 euro kobratuko dizkiete festagunera sartu nahi dutenei; zortzi sarbide izango dira, hertsiki zainduak. 

Baiona Jaiak Iparralde Gizartea

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