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Zuzendu dituzte euskaraz egindako baxoko matematikako azterketak

Maiatza hasieran desobedientziara joko zutela iragarri zuten Seaskako ikasleek eta zigorrak zigor matematikako azterketa euskaraz egingo zutela jakinarazi zuten.
Desobedientziarekin erantzun diote Seaskako ikasleek baxoko matematika azterketari
Baxoa euskaraz egin ahal izateko protestak. Argazkia: EITB.
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EITB

Azken eguneratzea

Ipar Euskal Herriko hainbat ikaslek euskaraz egin zituzten baxoko matematikako azterketak zuzendu egin dituztela jakinarazi du ostiral honetan Seaskak. Gaur eman dizkiete emaitzak ikasleei. 

Seaskako Bernat Etxepare lizeoko hainbat ikaslek desobedientziara jo zuten eta baxoko matematikako azterketa euskaraz erantzungo zutela iragarri zuten maiatzaren hasieran, zuzenduak edo zigortuak izango ziren jakin gabe. Edouard Geffray Frantziako Hezkuntza ministroarekin izandako bileretan zuzenketak egingo zirela iradoki zitzaien, baina erabateko ziurtasunik ez zuten. 

 

(informazioa osatzeko lanean ari gara)

Euskara Iparralde Hezkuntza Gizartea

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