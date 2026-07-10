Zuzendu dituzte euskaraz egindako baxoko matematikako azterketak
Ipar Euskal Herriko hainbat ikaslek euskaraz egin zituzten baxoko matematikako azterketak zuzendu egin dituztela jakinarazi du ostiral honetan Seaskak. Gaur eman dizkiete emaitzak ikasleei.
Seaskako Bernat Etxepare lizeoko hainbat ikaslek desobedientziara jo zuten eta baxoko matematikako azterketa euskaraz erantzungo zutela iragarri zuten maiatzaren hasieran, zuzenduak edo zigortuak izango ziren jakin gabe. Edouard Geffray Frantziako Hezkuntza ministroarekin izandako bileretan zuzenketak egingo zirela iradoki zitzaien, baina erabateko ziurtasunik ez zuten.
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