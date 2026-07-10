GIDABAIMENAREN AZTERKETA

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Bederatzi pertsona harrapatu dituzte Bizkaian, gidabaimenaren azterketan kopiatzeko gailu elektronikoak erabiltzen

DGT Espainiako Trafiko Zuzendaritzak sei hilabetez azterketara aurkezteko debekua eta isun administratiboa ezarri die iruzurra egin nahi izan duten bederatzi pertsona horiei. 

DGT examen teórico carné de conducir
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EITB

Azken eguneratzea

Gidabaimenaren azterketa teorikoan iruzurra egin nahi zuten bederatzi pertsona atzeman dituzte, azken urtean, Bizkaian, Espainiako Gobernuaren ordezkaritzak ostiral honetan zabaldutako informazioaren arabera. Guardia Zibilak Espainiako Trafiko Zuzendaritzarekin elkarlanean egindako esku hartze horietan kopiatzeko erabili ohi diren hainbat gailu elektroniko konfiskatu dituzte. 

Azterketan iruzurra egiten ahalegindu ziren bederatzi pertsonak bizkaitarrak dira. Puntako teknologia erabilita, azterketaren tokitik kanpo zegoen pertsona batekin harremanetan jartzen ziren galderen erantzunak jakiteko.  

Betaurreko adimendunak, kamerak eta entzungailuak

Hauek dira iruzurra egiteko erabilitako gailu elektronikoak: eskuko telefonoak, ezkutuko kamerak, betaurreko adimendunak, entzungailuak, wifi gailuak eta bestelakoak. 

Isunak

Isun administratiboa ez ezik, sei hilabetez azterketara aurkezteko debekua ezarri die Espainiako Trafiko Zuzendaritzak aipaturiko bederatzi pertsona horiei.

Bizkaia Trafikoa Gizartea

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