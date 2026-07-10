Bederatzi pertsona harrapatu dituzte Bizkaian, gidabaimenaren azterketan kopiatzeko gailu elektronikoak erabiltzen
DGT Espainiako Trafiko Zuzendaritzak sei hilabetez azterketara aurkezteko debekua eta isun administratiboa ezarri die iruzurra egin nahi izan duten bederatzi pertsona horiei.
Gidabaimenaren azterketa teorikoan iruzurra egin nahi zuten bederatzi pertsona atzeman dituzte, azken urtean, Bizkaian, Espainiako Gobernuaren ordezkaritzak ostiral honetan zabaldutako informazioaren arabera. Guardia Zibilak Espainiako Trafiko Zuzendaritzarekin elkarlanean egindako esku hartze horietan kopiatzeko erabili ohi diren hainbat gailu elektroniko konfiskatu dituzte.
Azterketan iruzurra egiten ahalegindu ziren bederatzi pertsonak bizkaitarrak dira. Puntako teknologia erabilita, azterketaren tokitik kanpo zegoen pertsona batekin harremanetan jartzen ziren galderen erantzunak jakiteko.
Betaurreko adimendunak, kamerak eta entzungailuak
Hauek dira iruzurra egiteko erabilitako gailu elektronikoak: eskuko telefonoak, ezkutuko kamerak, betaurreko adimendunak, entzungailuak, wifi gailuak eta bestelakoak.
Isunak
Isun administratiboa ez ezik, sei hilabetez azterketara aurkezteko debekua ezarri die Espainiako Trafiko Zuzendaritzak aipaturiko bederatzi pertsona horiei.
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