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Irun eta Hernani arteko tren-zerbitzua berriro etengo dute uztailaren 25etik aurrera, lanak direla eta

Bidaiarien "mugikortasuna bermatzeko," Renfek errepide bidezko garraio-plan bat jarriko du martxan. 

(Foto de ARCHIVO) Estación de Renfe en San Sebastián REMITIDA / HANDOUT por RENFE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/1/2020
Donostiako Renferen geltokia, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Ohiko trenbide sarea 'Euskal Y' -arekin lotuko duen hirugarren haria eraikitzeko lanen ondorioz , Renfek hainbat aldaketa egingo ditu Gipuzkoako zatiari dagokion zerbitzuan uztailaren 25etik urriaren 18ra bitartean.

Aldirietako, Distantzia Ertaineko eta Distantzia Luzeko joan-etorrietan egingo dira moldaketak, tren konpainiak ohar batean jakitera eman duenez. 

Hauek dira iragarritako aldaketak:

Aldiriko trenak:

  • Uztailaren 25ean eta 26an, Donostiako aldiriko trenak Hernani eta Beasain artean bakarrik ibiliko dira, bi noranzkoetan. Gainerako ibilbidea errepidez egingo da: autobus-zerbitzua egongo da Irun eta Hernani artean eta Beasain eta Brinkola artean. 
  • Uztailaren 25etik urriaren 18ra bitartean, tren-zerbitzua etenda egongo da Irun eta Hernani artean. Epe horretan, autobus-zerbitzua jarriko du Renfek bi herriotako tren geltokien artean: Hernanin, Donostian, Grosen, Ategorrietan, Intxaurrondon, Herreran, Pasaian, Lezo-Errenterian, Irungo Bentak parean eta Irunen egingo ditu geldialdiak. 
  • Irailaren 7tik urriaren 16ra bitartean, Irun-Brinkola arteko tren zerbitzua 04:30etik 17:30era bitartean egongo da. Ordutegi horretatik kanpo, autobus-zerbitzua eta tren-zerbitzua bateraturako dira.

Distantzia ertaineko trenak:

  • Irun eta Andoain arteko zerbitzua autobusez egingo da data hauetan: uztailaren 27tik abuztuaren 14ra, abuztuaren 20tik 28ra eta irailaren 3tik urriaren 18ra.
  • Araia eta Irun artean zerbitzua autobusez eskainiko da data hauetan: uztailaren 25etik 26ra, abuztuaren 15etik 19ra eta abuztuaren 29tik irailaren 2ra bitartean.

Distantzia luzeko trenak:

  • Gipuzkoa eta Madril lotzen dituzten trenek errepidez egingo dute Irun eta Tolosa arteko zatia edo Irun eta Gasteiz artekoa, bi noranzkoetan, uztailaren 25etik urriaren 19ra.  Donostian, Tolosan edo Zumarragan egingo dituzte geldialdiak autobusek, betiere, lanen arabera. 
  • Donostia eta Bartzelona lortzen dituzte trenek errepidez egingo dute Donostia eta Tolosa arteko bidea, betiere, lanen arabera. 
  • Jarriko dituzte autobus-zerbitzuek eragina izan dezakete trenen ordutegietan. 
Eguneko Titularrak Renfe Donostia Gipuzkoa Hernani Irun Gizartea

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