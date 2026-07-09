ARABAKO UDALEKUAK

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Bernedoko bi amari elkarrizketa: "Bakarrik eta etsita; horrela sentitzen gara"

Iragarkia
bernedo amak
18:00 - 20:00

Bernedoko udalekuetako haur biren amak

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Bernedoko (Araba) udalekuan sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren haurren familiek isiltasuna eten dute eta EITBrekin hitz egin dute lehen aldiz. Miren eta Leire 12 eta 14 urteko bi neskaren amak dira. Duela hamar hilabete, euren alabek kanpamentuan jasandakoak salatu zituzten. Minduta daude eta auzia publiko egin denetik bakarrik sentitu direla salatzen dute, euren alabak tratamendu psikologikoan daudela diote.

Araba Delituak Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Gizartea

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