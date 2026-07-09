Alerta laranja ezarri dute larunbaterako Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, beroagatik
Halaber, baso sute arriskuagatik alerta laranja aktibatuko dute Araban.
Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdea alerta laranjan izango dira larunbat honetan, muturreko tenperatura oso altuak izango direlako. Euskalmeten iragarpenaren arabera, maximoak 38 graduren bueltan kokatuko dira Kantauri isurialdearen barnealdean.
Halaber, baso sute arriskuagatik alerta laranja ezarriko dute Araban.
Abisu horia, EAEn eta Nafarroan
Larunbatean bero egingo du Euskal Herri osoan. .Tenperatura maximoak 33 gradu harrapatuko ditu kostaldetik gertu, 35 gradu Kantauri isurialdeko barnealdean, 36 gradu Araba erdialdean eta 37 gradu inguru, berriz, Ebro ondoko eskualdeetan. Hori dela eta, abisu horia aktibatuko dute 12:00etatik 20:00etara.
Gainera, EAEko hiru lurraldeak abisu horian egongo dira larunbatean, beroagatik.
Nafarroaren kasuan, Aemetek abisu horia aktibatuko du lurralde osoan, 13:00etatik 21:00etara.
Oraingoz, Meteofrancek ez du abisurik eman Iparralderako.
Zure interesekoa izan daiteke
Osteopata bat atxilotu dute Basusarrin, hainbat bezerori sexu-erasoak egitea egotzita
Haren kontsultara joan ziren gutxienez 6 emakumek aurkeztu dute gizonaren kontrako salaketa, bat bortxaketarekin lotua eta gainerakoak sexu erasoekin. Astelehenean atxilotu zuten, baina behin-behinean aske gelditu da "osasun arrazoiengatik".
Emakumeak entzierroetan: kanpoan egotetik parte hartzera
2026an 51 urte bete dira emakumeek sanferminetako entzierro bat ofizialki lehen aldiz korritu zutenetik. 1974an emakumeei korrika egitea eragozten zien udal-araudia indargabetu zen, eta lehenengo korrikalariek urtebete geroago, 1975ean, parte hartu zuten ofizialki. Iruñeko Udalaren azken datuen arabera, emakumeak korrikalarien % 11 dira; aurreko urteetan, berriz, % 6 ziren.
Konstituzionalak bidea eman dio Administrazioan euskara arautzen duen Legeari. Zer ekarriko du erabakiak?
Konstituzio Auzitegiak ez du izapidetzat onartu Euskadiko Auzitegi Nagusiak Pren eta Voxen helegitearen harira aurkeztutako konstituzionaltasun-auzia. Horrenbestez, euskal administrazioak Enplegu Publikoaren Legearen azken aldaketarekin eguneratutako hizkuntza eskakizunen eredua aplikatzen jarraitu ahal izango du.
Uztailaren 10eko entzierroa
Uztailaren 10eko entzierroa zuzenean.
Uztailaren 14ko entzierroa
Uztailaren 14ko entzierroa zuzenean.
Sanferminetan salaketek % 31 egin dutela behera nabarmendu du Joseba Asiron alkateak
Joseba Asiron Iruñeko alkatea izan dute gaur gonbidatu Euskadi Irratian, jaien laugarren egunean. Aurtengo sanferminak oraingoz "oso ondo" doazela esan du; horren erakusle da delituen beherakada.
Uztailaren 13ko entzierroa
Uztailaren 13ko entzierroa zuzenean.
Uztailaren 12ko entzierroa
Uztailaren 12ko entzierroa zuzenean.
Uztailaren 11ko entzierroa
Uztailaren 11ko entzierroa zuzenean.