Alerta naranja por altas temperaturas para este sábado en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa

El calor se dejará notar el sábado en toda Euskal Herria. Las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en la costa, los 36 ºC en Álava central y los 37 ºC en el eje del Ebro. Por ello, se activará el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en zona costera, en la zona de transición y en eje del Ebro desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

Además, los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca estarán en aviso amarillo durante toda la jornada del sábado.

En el caso de Navarra el aviso amarillo por calor afectará a todo el territorio (entre las 13:00 y las 21:00 horas.

De momento, Meteo France no ha activado ningún aviso para el sábado en Iparralde.