ALERTAS METEOROLÓGICAS
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Alerta naranja por altas temperaturas para este sábado en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa

Además, Álava activará la alerta naranja por riesgo de incendios forestales.
FOTODELDIA BILBAO, 23/06/2026.- Un joven se refresca en una fuente frente al Museo Guggenheim Bilbao este martes en que Euskadi afronta la segunda jornada en alarma roja por temperaturas extremas, que se espera que ronden los 40 grados en todo el territorio excepto en la costa, donde el aviso es amarillo y las temperaturas alcanzarán los 35 grados. EFE/ Miguel Toña
Un niño refrescándose en un chorro de agua. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Alerta laranja ezarri dute larunbaterako Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, beroagatik
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha decretado para este sábado la alerta naranja en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa ante la previsión de temperaturas altas extremas, ya que las máximas podrían rondar los 38 grados La alerta estará en vigor de 12:00 a 20:00 horas. 

En Álava permanecerá también en alerta naranja por riesgo de incendios forestales entre las 12:00 y las 20:00 horas, debido a las altas temperaturas previstas y a la concurrencia de labores agrícolas relacionadas con la cosecha. 

Aviso amarillo por calor en la CAV y Navarra

El calor se dejará notar el sábado en toda Euskal Herria. Las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en la costa, los 36 ºC en Álava central y los 37 ºC en el eje del Ebro. Por ello, se activará el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en zona costera, en la zona de transición y en eje del Ebro desde las 12:00 hasta las 20:00 horas. 

Además, los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca estarán en aviso amarillo durante toda la jornada del sábado. 

En el caso de Navarra el aviso amarillo por calor afectará a todo el territorio (entre las 13:00 y las 21:00 horas. 

De momento, Meteo France no ha activado ningún aviso para el sábado en Iparralde.

Alertas Meteorológicas Eguraldia Comunidad Autonóma Vasca Navarra Sociedad

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