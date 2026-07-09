Alerta naranja por altas temperaturas para este sábado en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa
El Gobierno Vasco ha decretado para este sábado la alerta naranja en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa ante la previsión de temperaturas altas extremas, ya que las máximas podrían rondar los 38 grados La alerta estará en vigor de 12:00 a 20:00 horas.
En Álava permanecerá también en alerta naranja por riesgo de incendios forestales entre las 12:00 y las 20:00 horas, debido a las altas temperaturas previstas y a la concurrencia de labores agrícolas relacionadas con la cosecha.
Aviso amarillo por calor en la CAV y Navarra
El calor se dejará notar el sábado en toda Euskal Herria. Las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en la costa, los 36 ºC en Álava central y los 37 ºC en el eje del Ebro. Por ello, se activará el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en zona costera, en la zona de transición y en eje del Ebro desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.
Además, los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca estarán en aviso amarillo durante toda la jornada del sábado.
En el caso de Navarra el aviso amarillo por calor afectará a todo el territorio (entre las 13:00 y las 21:00 horas.
De momento, Meteo France no ha activado ningún aviso para el sábado en Iparralde.
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